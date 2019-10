Belen e Andrea Damante hanno avuto un rapporto clandestino?

Il gossip delle ultime ore vede protagonisti Belén Rodriguez e Andrea Damante: secondo il settimanale Chi i due avrebbero avuto un rapporto clandestino ai tempi in cui erano legati ai vecchi partner.

Sul rotocalco diretto da Alfonso Signorini, infatti, si parla di una storia nata ai tempi in cui l’argentina era fidanzata con Andrea Iannone e l’ex tronista aveva una relazione con Giulia De Lellis. L’amicizia, trasformatasi in passione, tra Belén e Damante sarebbe stata favorita dalla conoscenza di quest’ultimo con Ignazio Moser, compagno di Cecilia Rodriguez, e sarebbe poi sfociata in una vera e propria liaison rimasta segreta fino ad oggi.

“ Un pettegolezzo, rimasto segreto per molti mesi, infiamma il mondo del gossip – si legge sul settimanale -. Si sussurra di un rapporto clandestino, parliamo di circa un anno fa, tra Belen Rodriguez (allora fidanzata con Andrea Iannone) e Andrea Damante (a quel tempo legato a Giulia De Lellis). In molti si chiedono allora se il grande amore tra Giulia De Lellis e Iannone non sia nato come una ripicca ad alto livello ”.

La stessa De Lellis, infatti, aveva raccontato di aver conosciuto Iannone quando entrambi erano legati ad altri partner e di averlo ritrovato, poi, quando la sua relazione con Damante si concluse. Nessuno dei diretti interessati, però, aveva lasciato intendere che tra i loro ex compagni ci potesse essere stata una passione durante quelle frequentazioni tra amici. Vista l’entità dello scoop, Belen o Andrea Damante potrebbero intervenire per smentire la notizia o, forse, preferiranno lasciar cadere nel vuoto l'ennesimo rumors che li vede coinvolti loro malgrado.