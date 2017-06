Carmen Di Pietro confessa: "Il mio matrimonio con Giuseppe è finito"

Carmen Di Pietro e Giuseppe Iannoni hanno deciso di separarsi dopo ben sedici anni d'amore.

La showigrl ha deciso di spiegare i motivi dell'addio al settimanale Nuovo. "Non ci amiamo più - dice -. Tra noi non c'è stata alcuna crisi: semplicemente si è spento a poco a poco il sentimento. Mio marito era sempre via per lavoro, ci vedevamo solo nel fine settimana e la distanza fisica ci ha divisi anche sul piano emotivo. Dicono che la lontananza faccia bene all'amore, ma per noi è stato il contrario".

Carmen Di Pietro confessa che il marito ha già abbandonato il tetto coniugale. "Siamo sereni, ci stimiamo - continua -. Lui non vive più in casa con me e con i ragazzi, ma continua ad essere un papà presente. Io lo ammiro per questo. Appena ha un momento libero, raggiunge Alessandro e Carmelina e sta insieme a loro".

La showgirl non ha dubbi sulla fine del suo matrimonio e precisa che per il momento i bambini sembra non soffrire. "Non percepiscono molto il cambiamento - sottolinea -. Già in passato, il padre era poco presente per via degli impegni di lavoro. Ho spiegato a tutti e due la situazione con grande delicatezza e loro, che per l'età che hanno sono maturi e responsabili, hanno capito benissimo. Alessandro il maggiore mi ha detto: 'Per me restate sempre mamma e papà'. Ed è questo ciò che conta".