La Germania si avvia a superare il tetto del 3% del Pil e l’aumento delle spese militari copre soltanto una parte dello sforamento. Ma la Commissione europea aspetterà la primavera per decidere se aprire una procedura per deficit eccessivo nei confronti di Berlino. È quanto emerge dal pacchetto d’autunno del Semestre europeo. Per il 2026 Bruxelles prevede un disavanzo tedesco pari al 4,1% del Pil. Anche applicando la flessibilità concessa per la difesa, il deficit si attesterebbe al 3,3%, tre decimi di punto oltre il limite.

Per l’esecutivo comunitario “il criterio del deficit non è soddisfatto”. A determinare il rinvio sono l’entità dello scostamento che resta dopo aver tenuto conto delle maggiori spese per la difesa e l’incertezza delle stime. In queste condizioni, scrive la Commissione, “l’apertura di una procedura per deficit eccessivo sulla base dei dati previsionali non è giustificata in questa fase”.

Sui tempi della spesa pubblica tedesca c’è già un precedente. Nell’attuazione del fondo per le infrastrutture e il clima gli investimenti hanno richiesto più tempo del previsto. “Il deficit del governo tedesco è spesso inferiore a quanto programmato”, ha spiegato un alto funzionario Ue, soprattutto nelle fasi di espansione fiscale. Bruxelles ha già messo in conto una spesa più bassa rispetto alle previsioni di Berlino. Un’altra variabile riguarda le entrate. Secondo il funzionario, il rincaro dell’energia farà salire il Pil nominale e si tradurrà in un gettito più alto.

Nella valutazione ha pesato anche quella che il funzionario definisce una “asimmetria” delle regole del Patto: “Quando uno Stato membro entra in procedura, è più difficile uscirne perché non possiamo utilizzare la flessibilità della clausola di salvaguardia nazionale”. Da Bruxelles viene escluso qualsiasi legame tra il rinvio e il negoziato sul prossimo bilancio pluriennale dell’Unione. A Berlino, ha precisato il funzionario, “abbiamo trasmesso chiaramente alla Germania il messaggio che il rischio è elevato”.