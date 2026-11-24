L’amministrazione Trump è pronta ad aumentare i dazi nei confronti di Cina, Unione europea e di decine di altri Paesi sospettati di danneggiare le aziende americane sostenendo la propria produzione industriale. L’indiscrezione, rilanciata dai media statunitensi, arriva a poco più di una settimana di distanza dallo storico vertice di Shenzhen che ha riunito allo stesso tavolo il leader cinese Xi Jinping, il presidente russo Vladimir Putin e l’inquilino della Casa Bianca, Donald Trump. La distensione diplomatica andata in scena in occasione dell’Apec non è evidentemente servita a risolvere i nodi commerciali che ancora attanagliano le relazioni tra Washington e Pechino. Nel mirino degli Usa, in ogni caso, ci sono tanti altri governi oltre a quello cinese. Ecco che cosa sta succedendo.

Aumento dei dazi in arrivo

Secondo quanto riportato dal Wall Street Journal, che ha citato alcune fonti anonime, le tariffe sarebbero legate a una lunga indagine condotta sui sussidi industriali concessi da Cina, Unione Europea ed altri 14 Paesi. Il rappresentante commerciale statunitense, Jamieson Greer, dovrebbe presentar i risultati già nel corso della settimana, anche se le tempistiche non sono affatto note. Greer ha fatto sapere che simili sussidi e altri sostegni governativi hanno creato una sovraccapacità industriale nelle economie interessate, consentendo alle loro aziende di inondare i mercati globali con beni a basso costo, danneggiando i produttori statunitensi.

Nel momento in cui scriviamo non sappiamo quando potrebbe scattare l’aumento dei dazi né il loro ammontare. Nella lista nera dovrebbero essere finiti, oltre alla Cina, anche Giappone, Corea del Sud e i 27 Stati membri dell’Ue. Le nuove tariffe riguarderanno la maggior parte dei prodotti esportati da questi Paesi, a esclusione, forse, di alcuni beni industriali come acciaio, alluminio e automobili, che sono soggetti a dazi doganali in base a un’autorità di sicurezza nazionale separata. Il peso delle tariffe? Non è ancora chiaro. I governi che hanno stipulato accordi commerciali con l’amministrazione Trump, come il Giappone e quelli dell’Ue, dovranno probabilmente affrontare tariffe pari o inferiori al 15%. Gli altri, come il Vietnam e l’India, potrebbero invece subire tariffe più elevate.

Cosa succede adesso

La Cina potrebbe ricevere dazi più elevati rispetto a molte altre nazioni. Il motivo? Per i funzionari dell’amministrazione Trump i sussidi del Dragone sarebbero particolarmente ingenti e dannosi per l’economia globale. Washington potrebbe inoltre inserire clausole che le consentano di aumentare i dazi nei confronti dei Paesi in cui la sovraccapacità industriale dovesse aggravarsi o che non introducessero modifiche alle proprie politiche nell’ambito dei futuri negoziati con gli Stati Uniti.

È inoltre probabile, ha concluso il WSJ, che i nuovi dazi si sommino a quelli previsti da un’altra misura tariffaria, introdotta a luglio, per colpire i Paesi che non impediscono il commercio di merci prodotte ricorrendo al lavoro forzato. Il provvedimento, per la cronaca, stabiliva tariffe comprese tra il 10% e il 12,5% per un gruppo di 60 economie, e attualmente è oggetto di un ricorso giudiziario.