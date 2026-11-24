Non è tornato sui social da solo Youssef Siher. L’amministratore della pagina “Movimento 17 ottobre” ha affidato il suo ritorno su Instagram a un post pubblicato in collaborazione con un profilo riconducibile alla moglie, Sagia Hammoud. Uno sfondo nero e una scritta bianca: “Resistenza fino alla liberazione”. Sotto al post si leggono subito messaggi di sostegno: “Un abbraccio compagni”, “più forte di prima” e ancora “avanti tutta”. E nelle sue storie compare: “A poco a poco rispondo a tutte e tutti!”.

La storia Instagram di Siher

Ma a muoversi sui social non è soltanto la coppia. Seguendo i rimandi tra i profili Instagram si arriva a un altro account che, pur non avendo alcun contenuto pubblicato, presenta nella propria biografia il collegamento alla raccolta fondi destinata a sostenere le spese legali dei due indagati. La campagna, lanciata sulla piattaforma GoFundMe da Mohamed Siher, fratello di Youssef, ha raggiunto quota 23.450 euro, a fronte di un obiettivo inizialmente fissato a 20mila euro e successivamente alzato a 26. A figurare come beneficiaria della raccolta è invece Sidanah Hammoud, sorella di Sagia e portavoce dei Giovani Palestinesi d’Italia. La stessa che, in un’intervista dello scorso 16 ottobre, aveva definito il sionismo “il primo tassello da distruggere”. A rilanciare la colletta sono stati anche i Giovani Palestinesi di Milano e il quotidiano online La Luce.

Sul fronte giudiziario Siher resta comunque indagato dalla Procura di Milano per istigazione a delinquere aggravata dalla finalità di terrorismo e dalla violenza organizzata nelle manifestazioni pubbliche.