Gli occhi, soprattutto. Jorge Mario Bergoglio non riusciva a dimenticarli. La prima volta li aveva visti dal finestrino dell’automobile, rientrando a casa, quando era arcivescovo di Buenos Aires: occhi «minacciosi e allo stesso tempo seducenti». La seconda durante una celebrazione nella cappella del Carmelo, e lo sguardo era più forte, «come raggi di fuoco»: quella figura cercò di avvicinarsi e lui scappò stringendo il rosario, affidandosi alla Vergine. La terza a Roma, da Papa, pochi giorni dopo il viaggio in Cile del 2018: stavolta il diavolo parlò, con un «potente rantolo», per annunciare: «Ora ho ottenuto tutto ciò che volevo». Lo ha scritto Francesco nel suo diario personale. E con quegli incontri il diario si chiude: nell’ultima annotazione, il 18 agosto 2024, Bergoglio ripercorre la propria vita e sceglie di ricordare una cosa sola, le volte in cui il diavolo si è fatto presente.

Il quaderno esce ora per la Libreria Editrice Vaticana (

Il Diario personale di Papa Francesco) a cura del cardinale Víctor Manuel Fernández, prefetto del Dicastero per la Dottrina della Fede e teologo di fiducia di Bergoglio fin dagli anni argentini. Sarà presentato sabato 28 novembre a Milano, per BookCity, nella chiesa di San Fedele, con don Luigi Ciotti e Andrea Tornielli.

Conviene capire bene di che documento si tratta. Non è un diario quotidiano né un memoriale scritto per i posteri. È una vecchia agenda del 1992 con la copertina di plastica nera. Il 20 dicembre di quell’anno, appena nominato vescovo ausiliare di Buenos Aires, Bergoglio cominciò a riempirla dalla prima pagina. La utilizzò fino all’agosto 2024: 86 pagine prima del conclave, 55 da Papa. Scriveva a intermittenza, soprattutto durante gli esercizi spirituali, negli anniversari, a cavallo di Capodanno. Il governo della Chiesa quasi non compare; le faccende più riservate sono annotate in codice, con segni che Fernández dichiara di non potere né volere decifrare. Il resto è un registro dell’anima in senso ignaziano: il gesuita annota le «mozioni» interiori per distinguere lo spirito buono dal cattivo. Il cardinale pubblica la maggior parte dei brani, omette alcuni nomi e li accompagna con altre fonti (i libri che il Papa si fece spedire da Buenos Aires, sottolineati a più colori, e i quadri che teneva sotto gli occhi a Santa Marta). Anche la storia del manoscritto è un piccolo racconto. Un pomeriggio Francesco mostrò l’agenda a Fernández e disse: «Di questo, vedrete voi». Dopo la sua morte, Leone XIV ha consegnato al cardinale la scatola di cartone che la custodiva.

Il cuore del libro è una crisi spirituale raccontata dal Papa medesimo, cosa che non ha precedenti recenti. Comincia il 24 gennaio 2021, il giorno che Bergoglio chiama «della scoperta», e si chiude il 30 dicembre 2022. Sullo sfondo ci sono la malattia intestinale («l’ultima settimana è stata quasi insopportabile»), il trauma degli abusi in Cile, le pressioni di governo, «aridità e desolazione». La tentazione vera però ha un nome curioso: «curiosità riduttiva». Ed è il filo che lega la crisi alle apparizioni. Proprio il 24 gennaio 2021 Bergoglio mette in fila i tre incontri con il demonio e osserva che non erano tentazioni «compromettenti», ma «una presenza affascinante, che invitava alla curiosità». Poi aggiunge: «Ma c’è qualcosa che è rimasto, come un’impronta». Francesco spiegò quella curiosità a voce nel 2023, davanti a Fernández e a un vescovo che gli chiedeva perché non avesse rimosso un curiale ostile. È la curiosità di sapere come sarebbe essere come Dio, di provare il proprio potere fino a diventare «un burattinaio» che maneggia gli altri. Un Papa, disse, vi è esposto più di chiunque. Sulla carta il giudizio su sé stesso è implacabile: la luce di quel gennaio «non fu accolta con fedeltà», e «si andò perdendo la memoria» della misericordia.

La via d’uscita, a fine 2022, ha un nome: «il sentiero del riconoscimento della verità». Fernández ne vede i frutti in C’est la confiance e in Dilexit nos.

Non era la prima notte oscura. Nel 1997 Bergoglio offre la vita a Dio: «Forse è meglio non continuare a fare del male». L’anno dopo gli propone di portarlo via. Il 31 dicembre 2011, bloccato da un malore mentre rifaceva il letto alle quattro del mattino, resta chiuso per giorni in un silenzio che gli pare «escatologico» e chiede che, «prima che io sia di scandalo», gli venga mandata la morte. E nel dicembre 2022 si rimprovera ancora il «Jorge arrogante, autosufficiente, cinico e bugiardo su sé stesso».

La sorpresa maggiore, però, è un Bergoglio mistico che il pubblico non conosceva. Il Papa delle periferie e della Chiesa «ospedale da campo» registrava visioni e segni. Il 7 giugno 2018 scrive: «Ieri notte ho visto l’ingresso dell’inferno», e racconta di essersi difeso afferrando il rosario «come arma». Ciò che lo atterrisce è «la seduzione pagana con tutta la sua forza», un fulgore che acceca e non lascia spazio alla speranza; e precisa che non era la prima volta. Qualche mese più tardi annota di aver sentito «chiaramente la voce del diavolo». Già nel 2016 leggeva quegli assalti come un presagio: «Se il diavolo attacca così sfacciatamente, è perché non mi resta molto tempo e vuole la preda». Legge i sogni come messaggi del cielo; nella notte in cui muore un amico si sveglia di soprassalto all’ora del decesso, «come se mi avesse salutato». Chiede rose bianche a santa Teresa di Lisieux e le riceve: il 12 marzo 2014 un gendarme gli consegna un mazzo e lui scrive in maiuscolo «E DUBITI ANCORA?». Infila sotto la statuetta di San Giuseppe dormiente bigliettini con le suppliche e a Capodanno 1999 fa il conto: il santo gliene ha concesse la maggior parte. In cappella confessa al Signore di essere fuggito dalla sua presenza «per via della dispersione», e chiude l’appunto con due parole: «Ha sorriso». Fernández dice di aver lavorato anche per chi ha dipinto Francesco come un uomo senza fede e manipolatore. Si può discutere l’opportunità di pubblicare carte così intime, e qualcuno lo farà. Resta il ritratto di un uomo che si sentiva sempre sull’orlo della fine. «Mi resta poco tempo da vivere», scriveva nel gennaio 1997, a sessant’anni. Ne avrebbe vissuti altri ventotto, dodici dei quali sul trono di Pietro.