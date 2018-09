Cher confessa: "Non vorrei mai lavorare con Madonna"

È la diva tra le dive, è cantante e attrice, a più di 70 anni Cher è ancora una presenza fissa nel panorama dello showbiz di oggi. Attualmente è approdata nel cast di Mamma Mia! Ci risiamo e, dal prossimo 28 settembre, sarà disponibile il suo nuovo album, un LP con alcune cover degli ABBA, riadattate alla voce della camaleontica artista.

Qualche giorno fa è stata ospite della trasmissione di Ellen DeGeneres, e intervista dalla famosa conduttrice, Cher ha snocciolato di nuovo la sua carriera, le vittorie e le sconfitte. Coinvolta in un gioco chiamato “5 second Rule” che consiste nel risponde nel minor tempo possibile a tutte le domande che vengono poste dalla conduttrice, quando è stato chiesto: “Con chi ti piacerebbe duettare?”, Cher ha risposto: “Con Adele e Pink. Con Madonna no.”

È risaputo che tra le due stelle della musica non scorre buon sangue, fin da quando entrambe negli anni ’80 hanno scalato le classifiche di tutto il mondo. Cher è tornata sulla questione poi in un’intervista che ha rilasciato poco dopo l’uscita del sequel di Mamma Mia! affermando che: “C’è qualcosa in lei che non mi piace. Ricordo di averla ospitata a casa mia un paio di volte quando era sposata con Sean Penn ” continua la cantante, “ lei però era scortese con tutti come se fosse una mocciosa in cerca di attenzioni. Credo che dovrebbe essere più magnanima e gentile ” conclude.

È celeberrima la faida tra le due nel mondo glitterato e patinato di Hollywood, una faida che a distanza di anni, non ha smesso di occupare le pagine dei giornali di gossip. Dopo queste “accuse” per ora dalla regina della Dancefloor non è arrivata nessuna risposta.