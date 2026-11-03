Midterm Usa, il giorno della verità: tutti gli scenari della sfida per il Congresso

Tra una manciata di ore inizierà negli Stati Uniti la lunga maratona delle midterm: gli americani saranno chiamati alle urne per rinnovare l’intera Camera dei Rappresentanti e circa un terzo del Senato, oltre a scegliere numerosi governatori e a esprimersi su alcuni referendum. Al di là delle singole competizioni, tuttavia, il voto avrà inevitabilmente il significato di un referendum politico sulla presidenza Trump.

I sondaggi: Democratici avanti, Gop in difficoltà

I Democratici possiedono un vantaggio di otto-dieci punti percentuali nelle votazioni generali per il Congresso in quasi tutti i sondaggi dall’inizio di ottobre, e le medie sono rimaste pressoché invariate. Si tratta di un vantaggio maggiore di quello che entrambi i partiti hanno avuto così avanti nelle elezioni di metà mandato dal 2006, quando i Democratici conquistarono la Camera.

L’altro fattore determinante in queste elezioni è il gradimento del presidente. L’approvazione di Trump si aggira intorno al 37% nelle medie, con quasi il 60% di disapprovazione. Sul costo della vita la situazione è ancora peggiore.

Camera dei Rappresentanti: i Democratici sono favoriti

È proprio la Camera che ormai viene data per scontata, ecco perché l’attenzione viene riservata soprattutto al Senato. In palio ci sono tutti i 435 seggi, assegnati in collegi uninominali, con una maggioranza ordinaria fissata a 218. La lotta per il Congresso si sta svolgendo in gran parte in territori tradizionalmente repubblicani: distretti e stati vinti dal presidente Trump nel 2024.

Tuttavia, le difficoltà storiche e un clima politico sempre più cupo per il partito del presidente hanno reso i democratici ottimisti sulla loro capacità di vincere, anche in luoghi inaspettati. I Dem hanno bisogno di un guadagno netto di tre seggi per riconquistare la Camera, un compito reso più complesso dalla ridefinizione dei distretti elettorali.

Ma è soprattutto nei collegi contesi che si misurerà la portata dell’eventuale avanzata democratica. Ma cosa dicono le rilevazioni?

In Pennsylvania, uno degli Stati più importanti per gli equilibri della Camera, i sondaggi New York Times/Siena mostrano competizioni particolarmente serrate. Nel primo distretto il democratico Bob Harvie è avanti 48% a 46% sul repubblicano Brian Fitzpatrick; nel settimo distretto il democratico Ryan Brooks conduce 49% a 44% contro Ryan Mackenzie; nell’ottavo distretto la democratica Paige Cognetti è al 51% contro il 46% del repubblicano Rob Bresnahan. Nel decimo distretto, invece, la sfida tra il deputato repubblicano Scott Perry e la democratica Janelle Stelson è in perfetta parità, al 48%. Si tratta di margini che confermano quanto il risultato possa dipendere dalla mobilitazione degli elettori nelle ultime ore.

Segnali di competitività emergono anche al di fuori della Pennsylvania. Nel diciassettesimo distretto di New York, il repubblicano Mike Lawler deve difendere il proprio seggio dalla democratica Cait Conley, mentre in California il ventiduesimo distretto vede il democratico Randy Villegas avanti 54% a 44% sul repubblicano uscente David Valadao, secondo una rilevazione USC/Dornsife. In Alaska, al contrario, l’ultimo sondaggio New York Times/Siena del 30 ottobre assegna al repubblicano Nick Begich il 52% contro il 48% dell’indipendente Bill Hill nel confronto a due, mostrando come il quadro locale non sia uniformemente favorevole ai Democratici.

Una delle sfide da osservare nelle prime ore dello scrutinio sarà anche il sesto distretto del Kentucky, comprendente Lexington e una vasta area centrale dello Stato. Trump lo aveva conquistato con un margine di quindici punti nel 2024, ma Fox News lo ha ora classificato come toss-up, cioè una competizione senza un favorito chiaro. Un eventuale successo democratico in un collegio di questo tipo indicherebbe che l’ondata potrebbe essere più estesa delle previsioni.

Senato: la partita è molto più aperta

Il Senato rappresenta il vero interrogativo della notte elettorale. I Repubblicani partono da 53 seggi contro i 47 del blocco democratico, che comprende i senatori indipendenti alleati del partito. Per conquistare il controllo della Camera alta, ai Democratici serve arrivare a 51 seggi, perché in caso di parità 50-50 il voto decisivo spetterebbe ogni volta al vicepresidente JD Vance.

Nella classificazione del Cook Political Report del 30 ottobre, sette competizioni risultano nella categoria toss-up: Alaska, Iowa, Kansas, Maine, Michigan, Ohio e Texas. Sei riguardano seggi attualmente repubblicani, mentre il Michigan è in mano ai Democratici.

A rendere particolarmente interessante questa tornata sono i sondaggi conclusivi del New York Times/Siena College, pubblicati il 1° novembre. Le rilevazioni assegnano ai candidati democratici un vantaggio in tutte e sette le competizioni classificate in bilico da Cook, anche se con margini molto differenti e spesso insufficienti a considerare il risultato acquisito.

La sfida più sorprendente è probabilmente quella del Texas, uno Stato che Trump aveva conquistato con ampio margine nel 2024 e che da decenni rappresenta una delle principali roccaforti repubblicane. Qui il democratico James Talarico affronta il procuratore generale repubblicano Ken Paxton, sostenuto dall’elettorato conservatore. Secondo l’ultimo sondaggio New York Times/Siena, Talarico è avanti con il 50% contro il 43% di Paxton.

Non meno significativa è la situazione in Ohio, Stato industriale del Midwest che negli ultimi anni si è progressivamente spostato verso i Repubblicani. L’ex senatore democratico Sherrod Brown tenta di riconquistare il seggio perduto nel 2024, sfidando il repubblicano Jon Husted. L’ultimo sondaggio Siena lo accredita del 49% contro il 44% di Husted. Cinque punti di vantaggio in uno Stato vinto da Trump con circa undici punti di margine nel 2024 rappresentano uno dei segnali più interessanti dell’attuale clima politico.

Ancora più inattesa è la competitività del Kansas, tradizionalmente conservatore. Il senatore repubblicano uscente Roger Marshall affronta il democratico Adam Hamilton. Il sondaggio New York Times/Siena assegna a Hamilton il 49% contro il 44% di Marshall, con il libertario David Graham al 4%. È proprio il Kansas una delle novità più significative delle ultime settimane: uno Stato inizialmente considerato relativamente sicuro per i Repubblicani è entrato nel gruppo delle competizioni decisive per la maggioranza.

Nel Maine, invece, la partita ruota attorno alla figura della senatrice repubblicana Susan Collins. Collins, che già nel 2020 era riuscita a essere rieletta nonostante la vittoria di Joe Biden nello Stato, affronta questa volta il democratico Troy Jackson, ex presidente del Senato statale. Il sondaggio Siena assegna a Jackson il 51% contro il 45% della senatrice uscente. Il Maine è uno dei territori nei quali i Democratici possono sperare di conquistare un seggio repubblicano senza dover necessariamente ribaltare le tradizionali preferenze presidenziali dell’elettorato.

Diverso il quadro del Michigan, l’unica delle sette competizioni in bilico in cui i Democratici devono difendere un seggio già appartenente al proprio schieramento. Il candidato democratico Abdul El-Sayed affronta l’ex deputato repubblicano Mike Rogers. La rilevazione New York Times/Siena attribuisce a El-Sayed un vantaggio consistente, 53% contro 42%, il più ampio registrato tra le sette sfide considerate.

Infine, due competizioni potrebbero risolversi per poche migliaia di voti. In Alaska, l’ex deputata democratica Mary Peltola sfida il senatore repubblicano Dan Sullivan e risulta avanti appena 48% a 46%. In Iowa, altro Stato conquistato nettamente da Trump nel 2024, il democratico Josh Turek, atleta paralimpico e parlamentare statale, affronta la repubblicana Ashley Hinson per un seggio aperto. Il sondaggio conclusivo assegna a Turek il 48% contro il 47% dell’avversaria: un solo punto percentuale di differenza, pienamente all’interno del margine d’errore.

Affluenza e indecisi: le variabili che possono ribaltare i pronostici

Resta infine la questione decisiva della partecipazione elettorale. Le elezioni di metà mandato registrano storicamente un’affluenza inferiore rispetto alle presidenziali e la composizione dell’elettorato può cambiare sensibilmente.

I Democratici sembrano beneficiare di un maggiore entusiasmo della propria base, ma devono fare i conti con la necessità di mobilitare giovani, afroamericani ed elettori ispanici. I Repubblicani, dal canto loro, puntano sulla partecipazione dei sostenitori di Trump e sulla possibilità che una parte dell’elettorato conservatore, poco visibile nei sondaggi, si presenti alle urne.

Secondo Gallup, il 56% degli elettori registrati dichiara un entusiasmo superiore al solito, mentre il divario tra i due schieramenti premia i Democratici, al 58%, contro il 48% dei Repubblicani. Una tendenza confermata dal Pew Research Center, che registra una differenza di 17 punti nella motivazione estrema al voto tra i sostenitori dei due partiti.