Cosa sappiamo sugli attacchi hacker coordinati ai freezer dei supermercati: i Paesi colpiti, cosa c’è dietro e quali sono i rischi

Un’azione coordinata e mirata sta colpendo il settore della grande distribuzione in diversi Paesi europei, provocando gravi danni alle catene di vendita alimentari. Dai sistemi di refrigerazione manomessi a distanza ai rischi per la sicurezza dei consumatori, le dinamiche di quanto sta accadendo delineano uno scenario inedito e preoccupante. L’ondata di attacchi ha preso le mosse dal precedente registrato in Francia lo scorso 12 ottobre, per poi estendersi rapidamente nella notte tra domenica e lunedì a Belgio, Svezia, Lussemburgo, Estonia, Olanda e Irlanda. Diverse catene di supermercati come Delhaize, Carrefour, Intermarché e Spar hanno scoperto all’apertura dei negozi che i banchi frigoriferi e i freezer avevano temperature fino a 50 gradi sopra lo zero.

L’allerta ha investito direttamente anche l’Italia. In Sicilia, specificamente in tre punti vendita Coop a Catania e uno a Palermo, sono stati riscontrati attacchi analoghi ai sistemi di refrigerazione. La manomissione dei parametri termici ha provocato il surriscaldamento delle strutture e il deperimento dei prodotti conservati, spingendo la Polizia Postale ad avviare verifiche per accertare eventuali legami con i raid internazionali. Il pericolo immediato riguarda le tonnellate di derrate alimentari deteriorate che dovranno essere smaltite in tutta Europa, con enormi perdite economiche per i gestori. “Si tratta di un tentativo deliberato di interrompere la nostra catena di approvvigionamento alimentare e di minare la fiducia dei consumatori: un monito che dobbiamo prendere sul serio”, ha evidenziato il commissario all’agricoltura, Christophe Hansen assicurando che solleverà la “questione con i miei colleghi commissari nella nostra prossima riunione” del collegio. L’Ue, ha ribadito, “dispone di diversi strumenti per rispondere a tali episodi”.

Sebbene non vi siano state rivendicazioni ufficiali, la natura simultanea e pianificata degli eventi esclude l’ipotesi di semplici guasti tecnici. Gli hacker hanno agito attivando da remoto la funzione di sbrinamento degli impianti. “Si tratta di cyber attacco, non c’è altra spiegazione”, ha dichiarato il portavoce di Carrefour Belgio Mich Vergauwen. Le prime analisi convergono sul tema dell’obsolescenza tecnologica: i dispositivi colpiti risultano essere prevalentemente macchinari datati, sprovvisti di schermature adeguate o basati su connessioni 4G anziché 5G, fattori che li rendono impossibilitati a ricevere gli ultimi aggiornamenti software di sicurezza. Un’ulteriore minaccia evidenziata dal Centro per la Sicurezza Informatica del Belgio riguarda l’uso mirato dell’intelligenza artificiale per condurre le intrusioni.

Di fronte alla gravità della situazione, definita altamente preoccupante dall’Unione Europea, le istituzioni si sono attivate su più fronti. A Palazzo Chigi è stata convocata una riunione di emergenza guidata dal sottosegretario Alfredo Mantovano, con la partecipazione dei vertici dell’Agenzia per la Cybersicurezza Nazionale e delle agenzie di intelligence, mentre il Copasir ha calendarizzato le audizioni dei direttori dell’Aisi e dell’Acn. Parallelamente, l’Agenzia per la Cybersicurezza Nazionale ha diramato un alert rivolto agli operatori della filiera distributiva e della refrigerazione industriale affinché adottino tempestivamente le misure di protezione raccomandate.