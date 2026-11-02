Iran, Khamenei apre ai negoziati con gli Stati Uniti: pieni poteri al governo per trattare sulla guerra

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Colpo di scena (forse) a Teheran. L’ayatollah fantasma Mojtaba Khamenei avrebbe concesso al governo il potere a trattare con gli Stati Uniti, secondo quanto riferito dall’agenzia statale Irna.

A rendere pubblico questo passaggio, il presidente Masoud Pezeshkian. Immediata la reazione dei mercati: a picco il prezzo del petrolio. Il WtiI è sceso fino al 6,7%, raggiungendo i 97,1 dollari al barile, mentre il Brent ha toccato un minimo di 105,86 dollari, anch’esso in calo del 6,7%.

Questa mattina Teheran aveva confermato che i contatti tra Iran e Stati Uniti continuano, dopo che giorni di colloqui iraniani con i mediatori del Qatar si sono conclusi con proposte modificate ma senza una svolta. “Le consultazioni tramite i mediatori sono molto intense. Abbiamo presentato le nostre condizioni e proposte e tutto dipende dalla razionalità politica di Washington”, ha dichiarato il ministro degli Esteri iraniano Abbas Araqchi, secondo quanto riportato da Irna.

Nella struttura istituzionale della Repubblica islamica il presidente dirige l’esecutivo, ma è la Guida suprema a detenere l’autorità ultima sulle principali decisioni strategiche e di sicurezza nazionale. Il via libera di Khamenei ora offre al governo una legittimazione per proseguire il confronto diplomatico, senza che il vertice del sistema rinunci al controllo sulle condizioni di un eventuale accordo.

Attraverso i mediatori qatarioti, Teheran aveva presentato un “piano di due giorni” per la de-escalation. Il ministro degli Esteri iraniano, Abbas Araghchi ha precisato che “Il primo giorno, gli Stati Uniti attueranno una serie di misure, e il secondo giorno lo Stretto di Hormuz verrà riaperto e il transito tornerà alla normalità”. “Ora tutto dipende da quanto Washington sarà razionale”, ha precisato.

Nello specifico, Teheran chiede la revoca delle nuove sanzioni imposte in seguito al memorandum d’intesa raggiunto il 17 giugno, una riduzione delle forze militari statunitensi ai livelli precedenti il conflitto, la revoca del blocco navale imposto da Washington e l’attuazione delle esenzioni dalle sanzioni petrolifere concordate in precedenza.

A confermare la prosecuzione dei contatti è stato anche il portavoce del ministero degli Esteri iraniano, Esmaeil Baghaei, proprio in queste ore. Baghaei ha ribadito che un ritorno ai negoziati sul programma atomico sarà possibile soltanto dopo la verifica del rispetto delle condizioni iraniane. Una sequenza che riflette la volontà di Teheran di ottenere innanzitutto garanzie economiche e strategiche, prima di affrontare il dossier nucleare, il più delicato. Ha inoltre escluso che, nelle discussioni in corso, sia stata affrontata la possibilità di trasferire all’estero le scorte iraniane di uranio altamente arricchito.