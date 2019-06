Chiara Ferragni: "Seno piccolo, cuore grande". Ma Fedez ha qualcosa da ridire

Solo una mano a coprire il seno e una scritta in inglese: “Small boobs, big heart”. Così Chiara Ferragni ha postato oggi una foto che mostra “più del dovuto” e che risale molto probabilmente a qualche giorno fa, durante il suo arrivo a Cannes, quando aveva fatto credere a tutti i suoi follower di aver tagliato i lunghi capelli biondi.

In effetti il seno della Influencer italiana più importante al mondo, non si può certo dire che sia ‘prosperoso’, ma ai fan piace perché Chiara è un’icona di stile e di tendenza e un seno troppo ‘florido’ non sarebbe per lei l’ideale. “ W il club delle tette piccole e dei cuori grandi ”, le scrive un follower, “ Ora vado a prendere i pop corn ”, le dice un altro. E c’è anche chi sostiene che “m eglio piccole che al silicone ”, riferendosi probabilmente a molte altre star ricorse alla chirurgia plastica per aumentare di qualche taglia.

C’è anche chi si sente paladino ecologico e scrive agli hater di Chiara che certo non hanno perso occasione per attaccarla: “ A tutti quelli che invitano @chiaraferragni alla chirurgia plastica vorrei invitarli a farsi loro una plastica al cervello per ingrossarselo. Voi e le vostre mentalità ottuse siete la ragione per cui abbiamo la plastica negli oceani ”.

Ma sono soprattutto le donne a sostenerla chiamandola “Queen” anche se qualcuna un po’ più bacchettona le ricorda di essere sia mamma sia un esempio per le teenager che la seguono e quindi deve stare molto attenta a ciò che posta sui suoi social.