Cambio look per Chiara Ferragni. La foto dal Festival di Cannes

Il festival del Cinema di Cannes è anche moda e glamour, una passerella di stelle che si fanno immortalare sul red carpet della kermesse. Ieri anche l’influencer Chiara Ferragni ha calcato il tappeto rosso e, come sempre, il suo look ha fatto scalpore. È la quinta volta che la moglie di Fedez si fa immortalare dai fotografi nel cuore del lusso più sfrenato e, per festeggiare il traguardo raggiunto, l’influencer ha voluto sfoggiare un look estremo, fuori dal comune.

Come al solito gli scatti sono apparsi sul profilo instagram di Chiara Ferragni, ma prima di presentare ai suoi follower l’abito scelto per il quinto red carpet, ha mostrato tutti i look delle passate edizioni. Questa volta la scelta è caduta su un vestito da vera rock star. "Di nuovo a Cannes. Pubblico qui di seguito tutti i miei red carpet in ordine cronologico, perché hanno significato molto per me", scrive l’influencer sui social. Il suo nuovo abito è già in tendenza e, sicuramente, non passerà inosservato. La Ferragni si presenta con un completo composto da gonna nera, con un ampio spacco, e un corsetto con borchie. Ma soprattutto, ha detto addio alla sua lunga chioma bionda per un’acconciatura più leggera, che supera di poco le orecchie. Appare diversa, più matura e più sicura di sé. Avrà avuto i suoi motivi per aver scelto di tagliare i capelli, oppure semplicemente si tratta una parrucca? Questo non è dato saperlo anche se, in molti, credono che l’influencer non dirà mai addio ai suoi lunghi capelli biondi. Non resta che attendere la sua prossima mossa.