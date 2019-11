Cristiano Ronaldo avrebbe tradito Georgina?

Molte persone hanno notato le facce tese di Cristiano Ronaldo e della sua compagna Georgina Rodriguez pochi giorni fa allo stadio. I due sembravano distanti, sicuramente poco sorridenti al contrario di quanto avvenuto in altre occasioni. Secondo il settimanale Oggi ci sarebbe un motivo dietro questo incupimento della coppia e sarebbe un presunto tradimento del calciatore ai danni della bella Rodriguez.

L'autorevole magazine diretto da Umberto Brindani avrebbe saputo di un incontro galante che sarebbe avvenuto in una casa alla periferia di Milano tra Cristiano Ronaldo e una bellissima modella. Qui i due avrebbero trascorso qualche ora insieme e il tempo in reciproca compagnia pare sia stato talmente piacevole, che il calciatore avrebbe anche voluto regalare alla statuaria modella un orologio di grande valore. Pare che però la ragazza abbia rifiutato lo slancio di generosità di Cristiano Ronaldo, perché già felicemente impegnata con un altro uomo.

Il settimanale Oggi non ha rivelato altri dettagli di questa vicenda, né tanto meno ha svelato l'identità della modella per la quale CR7 avrebbe preso una sbandata. Nessuno dei protagonisti ha replicato a questo gossip pruriginoso ma Georgina Rodriguez ha risposto con i fatti all'insinuazione fatta dal settimanale. La bella influencer ha condiviso sul suo profilo alcune immagini della loro bellissima famiglia riunita, con tanto di sorrisi smaglianti. Il campione della Juventus non sembra preoccuparsi troppo di queste voci, dimostrando in campo di essere al pieno della sua forma, fisica e mentale. Le sue prestazioni in campo sono sempre ad altissimo livello, sintomo di un perfetto equilibrio. Se Cristiano fosse distratto da qualcosa, probabilmente le sue perfomance sono sarebbero a così alto livello. Non resta che attendere se verranno diramati altri, eventuali, sviluppi o se la vicenda è destinata a essere solamente un gossip mormorato negli ambienti della movida milanese.