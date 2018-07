Chi è Georgina Rodriguez, la modella che ha stregato Cr7

Gli appassionati di calcio, volenti o nolenti, hanno dovuto imparare a conoscerla. E i tifosi juventini si preparano ad accoglierla con tutti gli onori, pronti a trasformarla in una first lady. Georgina Rodriguez, classe 1995, è da due anni la fidanzata di Cristiano Ronaldo. Di umili origini, un passato e un presente da modella, Georgina è una bellezza pulita che accompagna Cr7 con il giusto mix di appariscenza e discrezione. È compagna e madre della piccola Alana Martina, data alla luce l'anno scorso.

La love-story della coppia più chiacchierata del momento a Torino e dintorni nasce nel 2016, quando Georgina viene sorpresa per la prima volta in compagnia del campione portoghese a un party organizzato da Dolce&Gabbana. Tra i due è stato subito colpo di fulmine. Georgina e Cr7 sono andati presto a convivere e nel novembre 2017 la loro famiglia si è allargata con la nascita di Alana Martina, il cui arrivo è stato celebrato a dovere con alcune foto pubblicate sul profilo Instagram della giovane ragazza (guarda le foto).

Georgina, confermando il detto secondo cui dietro a un grande uomo c'è sempre una grande donna, è stata brava a inserirsi ca piccoli passi nella "complicata" famiglia del campione. Più volte si è fatta ritrarre in compagnia degli altri tre figli avuti da Cristiano Ronaldo, che vivono da sempre insieme al papà: Cristiano Jr. - che qualcuno già dipinge come l'erede sul campo dell'asso portoghese - Eva e Mateo, gli ultimi due avuti da madre surrogata di cui per contratto non si può conoscere l'identità. La Rodriguez è una classica bellezza mediterranea che prima di diventare famosa ha fatto la proverbiale gavetta. Dopo avere studiato danza classica, ha lavorato come modella. Poi l'incontro con Cr7, con cui si prepara ormai a sbarcare in quel di Torino...