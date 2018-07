Elena Santarelli svela la malattia del figlio: "Ha un tumore cerebrale"

"A nostro figlio è stato diagnosticato un tumore cerebrale il 30 novembre e da quel giorno fiduciosi combattiamo per lui e con lui insieme a tanti altri bambini" . Per la prima volta Elena Santarelli ha spiegato attraverso un post sul suo account Instagram di cosa soffre suo figlio Giacomo.

La malattia del figlio

Da mesi Elena Santarelli condivide con i suoi follower la battaglia che sta affrontando con il marito Bernardo Corradi per curare il loro primogenito di 9 anni. Nel suo ultimo post, la showgirl ha raccontato per la prima volta nel dettaglio la malattia del figlio, un tumore cerebrale. E, nello stesso lungo messaggio, la Santarelli ha voluto rendere noto il progetto di charity con la Heal Onlus, un’associazione in collaborazione con l'Ospedale Bambino Gesù di Roma.

La showgirl ha inoltre ringraziato l'amico Christian Vieri che ha deciso di aderire ad un progetto a sostegno della ricerca sulla metilazione dei tumori cerebrali organizzato dalla Onlus. Vieri si impegna infatti ad organizzare alcuni tornei estivi e delle cene di gala dove il ricavato viene completamente devoluto a supporto del progetto scientifico. "Chi conosce bene Bobo Vieri come la nostra famiglia, sa quanto sia grande la sua sensibilità ed il suo amore per i bambini. È stata infatti una sua iniziativa collaborare con Heal e schierarsi al suo fianco. Noi ne siamo orgogliosi" , ha scritto la Santarelli.

Un post condiviso da Elenasantarelli (@elenasantarelli) in data: Lug 6, 2018 at 6:54 PDT

La solidarietà