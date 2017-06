Il video hot di Emily Ratajkowski fa impazzire i fan

Emily Ratajkowski è arrivata da pochi giorni in Italia ma le sue foto hanno già scatenato i fan.

La bellissima top model e attrice americana si trova nel nostro Paese insieme all'attore statunitense Aaron Paul per girare alcune scene di un film. Si tratta di "Welcome Home", pellicola dalla trama drammatica. Tra una ripresa e l'altra la Ratajkowski si è però concessa qualche momento di relax tra le colline toscane. In un selfie pubblicato sul profilo Instagram, la modella scrive: "Sotto il sole della Toscana". Gli ammiratori più accaniti della 25enne si sono subito accorti della sua presenza nella nostra Penisola e si sono subito scatenati nei commenti. Tra i tanti messaggi di apprezzamento anche qualcuno che prova a fissare un appuntamento più o meno galante. "Veniamo a prenderti?", chiede un utente.

Sui social la bella top model gode di un'enorme popolarità. Solo sul profilo Instagram può contare su più di 13 milioni di follower ai quali regala anche momenti hot della sua giornata. Come l'ultimo video in cui un'amica le tocca il lato b.