Il fratello di Meghan Markle scrive a Harry: "Annulla il matrimonio"

Non c'è pace per Meghan Markle: la sua famiglia continua ad attaccarla a distanza e mediaticamente. È di nuovo il turno del fratellastro, Thomas Markle jr, il quale ha inviato una lettera al Principe Harry in cui chiede di annullare il matrimonio, come racconta l'Independent. " Più passa il tempo per il tuo Royal Wedding più diventa chiaro che questo è il più grande errore nella storia dei Royal Wedding ", ha scritto l'uomo al rampollo della Royal Family. Uno storico direbbe che le varie mogli del Re Enrico VIII avrebbero da ridire sul postulato di Thomas, quest'ultimo pronto a consigliare a Harry non sia " troppo tardi " per fuggire.

Nella lettera Markle ha criticato anche la celebre sorella per l'aiuto economico ricevuto in passato dal padre Thomas - quest'ultimo invece atteso al matrimonio salvo problemi di salute, a differenza dell'autore della missiva. Thomas jr afferma, tuttavia, che il suo sfogo non sia dovuto al mancato invito, sebbene rimarchi come la coppia abbia previsto " completi estranei " all'evento. L'uomo si riferisce agli oltre 2.000 ospiti che attenderanno sul suolo di Windsor l'arrivo degli sposi e la loro uscita dalla St. George's Chapel: si tratta di persone selezionatissime dalla Corona in base a vari meriti artistici, sportivi o umanitari.