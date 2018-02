Royal Wedding, la sorella di Meghan Markle non sarà invitata

Potrebbe esserci una grande assente al Royal Wedding del prossimo maggio: la sorellastra di Meghan Markle. Almeno è quanto consiglia ai reali inglesi l'ex marito, così come riporta il Sun.

Scott Rasmussen ha infatti richiesto alla Royal Family, tramite un commento a mezzo stampa, di non invitare alle nozze Samantha Grant, il cui padre è lo stesso di Meghan. L'uomo, un consulente cinematografico di 59 anni, ha definito l'ex moglie " affamata di fama ", sottolineando come la consorte abbia mentito nel rivelare una certa vicinanza all'attrice di "Suits", regalandole un'infanzia magica.

Nuove nuvole si stagliano quindi sulla cerimonia nuziale di Meghan Markle con il Principe Harry, tanto più che la sorellastra ha promesso, se non dovesse partecipare alle celebrazioni, di commentare in diretta l'evento su un network televisivo statunitense.

Secondo Rasmussen, Samantha avrebbe reso il loro matrimonio " un inferno in terra ", tanto da essere " l'ultima persona a dover essere presente al Castello di Windsor ". Meghan e Harry dovrebbero essere urgentemente informati sulla " verità ": per Rasmussen, se Samantha dovesse mettere piede in Regno Unito, sarebbe consigliato rinchiuderla d'ufficio nella Torre di Londra, anticamente usata come prigione.