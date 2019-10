GF16, Gaetano Arena contro il paparazzo: "Ti do un calcio"

Gaetano Arena è stato uno dei concorrenti più controversi del GF16. Voce profonda e sguardo da macho, il ragazzo non ha mai presenziato ai programmi televisivi dopo la sua uscita dal reality ma ha preferito concentrarsi esclusivamente sull'attività imprenditoriale.

Il ragazzo è molto attivo suoi social, dove anche grazie al Grande Fratello ha un discreto numero di seguaci. Ha un pubblico trasversale, fatto di donne ammaliate dal suo fascino e di ragazzi che lo considerano un vero guru dello stile e della moda. Non è raro che Gaetano Arena condivida, infatti, le immagini della sua collezione di moda tra le storie di Instagram, che pare abbia un discreto successo. Non sono mancate accese discussioni con altri ex concorrenti del GF16 ma nelle ultime ore il ragazzo ha attaccato in maniera veemente un paparazzo.

Stando al racconto di Gaetano Arena, infatti, pare che un fotografo si apposti con frequenza fuori dal suo portone, fotografandolo quasi ogni giorno. L'ex gieffino non gradirebbe le attenzioni del paparazzo e glielo avrebbe fatto notare diverse volte in maniera educata, stando a quanto da lui riferito. Probabilmente il fotografo vorrebbe immortalare Gaetano Arena insieme alla misteriosa ragazza che, sempre più spesso, compare nelle sue storie di Instagram. Nessuno sa chi sia, né se si tratta della sua fidanzata.