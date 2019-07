Gaetano Arena contro Daniele Dal Moro: è scontro social

Volano i coltelli tra Daniele Dal Moro e Gaetano Arena del Grande Fratello 16. Nelle ultime ore i due ex concorrenti si sono pesantemente punzecchiati sui social, un botta e risposta a distanza che ha fatto emergere profonde acredini tra i ragazzi mai sanate.

Tra i due la “guerra” è cominciata pochi giorni dopo la fine del reality che ha incoronato vincitrice Martina Nasoni. In realtà già quando erano entrambi all'interno della casa il loro rapporto non è mai stato idilliaco. La causa potrebbe essere proprio Martina, per la quale Gaetano Arena sembrava avere un debole durante i primi giorni del programma. La giovane ternana si è poi avvicinata all'imprenditore veronese e ha fatto decadere tutte le velleità dell'amico di Fabrizio Corona. Sebbene i due ragazzi all'interno della casa non abbiano mai raggiunto uno scontro diretto, la freddezza tra loro era palese. Al termine del Grande Fratello la rivalità si è acuita e non sono mancate le frecciate via social tra Daniele Del Moro e Gaetano Arena, fino ad arrivare all'ultimo episodio, quello rivelatore sulla loro rivalità.