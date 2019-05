Arisa: "I capelli? Non li faccio crescere perché li strappo"

Fin dal suo debutto nel panorama artistico contemporaneo, Arisa si è sempre distinta per il suo temperamento fuori dagli schemi. Attrice, ma anche scrittrice e soprattutto cantante, resta un’icona per la musica pop di oggi. È una donna che trasforma il suo look in continuazione e viene apprezzata proprio per questa caratteristica. Eppure c’è un piccolo segreto che si nasconde dietro il viso perennemente allego di Aria.

In una diretta su Instagram, la cantante svela perché porta sempre i capelli corti e perché, il più delle volte, indossa una parrucca. Non si tratta di una scelta glamour, dietro il suo look androgino, si nasconde un problema ben più grave. "Non mi faccio crescere i capelli perché, quando li ho lunghi, me li strappo", confessa Arisa. "Soffro di un grave disturbo ossessivo-complusivo che si chiama tricotilomania", continua. È comportamento che spinge le persone a strapparsi inconsapevolmente i capelli. "Ecco perché li ho sempre corti. Preservo la mia cute e così non li strappo", ha confessato ai suoi follower. Tutto è cominciato quando la cantante ha chiesto un consiglio ai suoi fan se tagliare o meno i capelli e, successivamente, si è lanciata nella sconcertante rivelazione.

Il disturbo di Arisa è provocato da un forte stress e l’artista da tempo ha imparato a conviverci. Eppure nonostante il disturbo, ha fatto di quel look bizzarro, uno dei suoi punti di forza.