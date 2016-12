I fan "aggrediscono" Damante. La De Lellis s'infuria e scoppia la polemica

La coppia Andrea Damante e Giulia De Lellis continua a far parlare di sé, questa volta l'ex corteggiatrice di Uomini e Donne non ha preso bene il troppo affetto delle sue fan e su Instagram Stories ha pubblicato un lungo sfogo.

Il duro scontro è sorto nelle ultme ore. Tutto è iniziato con un video di ieri pomeriggio nel quale viene mostrato come alcune adolescenti, incontrando Damante in aeroporto, lo abbiano "aggredito" per salutarlo. Il filmato ha scaturito non poche polemiche creando fazioni tra i fan della coppia: alcuni hanno sottolineato come il "saltare addosso ad una persona" da un momento all'altro non sia educato e rispettoso, altre invece hanno ironizzato sull'accaduto giustificando l'atteggiamento di queste ragazze.

Ma in tutta questa polemica, non è mancato il commento della fidanzata di Damante. Come scrive Blastingnews, Giulia De Lellis ha commentato così l'accaduto in un video: " A volte trovo tutto questo meraviglioso, vi sono grata di tanto, forse tutto. Altre volte invece vedo l'esagerazione dell'essere umano, quasi dignità zero per se stessi e rispetto verso gli altri".

La De Lellis, poi, ha sottolineato che il fatto che Damante lavori in tv non dà l'autorizzazione alle fan di " saltargli addosso in questo modo o a farlo alzare da tavola a bocca piena perché dovete andare via e volete la foto". "Ma non perché sia il mio fidanzato - continua - tante di voi ci vedono insieme e sapete che ci scherziamo, ma proprio perché è un essere umano e come tale va rispettato. Inizio ad essere sconvolta".

La fidanzata di Andrea Damante ha poco apprezzato questo gesto delle fan e ci ha visto una grossa mancanza di educazione e rispetto. Ma il suo parere e soprattutto le sue parole non sono piaciute ai fan che hanno accusato la De Lellis di essere diventata un po' troppo presuntosa. Da qui ne è nata una grossa polemica che nemmeno le ultime dolci foto dei due sono riusciti a placare.