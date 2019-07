Ilary Blasi è sexy in costume leopardato a Ibiza

Dopo averla vista fare acquisti da un vucumprà sulla spiaggia, fare la lavatrice e andare al mercato in bici – insomma, una casalinga al 100% - Ilary Blasi è tornata su Instagram come tutti noi la conosciamo: semplicemente impeccabile.

In questi giorni, infatti, la moglie dell’ex Capitano della Roma si trova in vacanza a Ibiza, come possiamo vedere da alcuni scatti che lei stessa ha condiviso sul suo profilo Instagram. In uno degli ultimi, la bella conduttrice romana si mostra in una mise leopardata super sexy con costume e kimono perfettamente abbinati. Una posa scultorea, che lascia vedere le forme perfette della conduttrice Mediaset. Un corpo, da far invidia a chiunque.

Lo scatto ha fatto impazzire i fan che hanno commentato: “Tre figli, 38 anni e un fisico spaziale” , “Madre natura”, “Bellissima Ilary”.

Non mancano, ovviamente, anche i paragoni con le altre donne del mondo dello spettacolo. Donne che fanno a gara tra loro per bravura, ma soprattutto per la loro innata bellezza. Un follower, infatti, commenta: “La sobrietà. Stupenda, bellissima perfetta... Diletta Leotta, chi?” . Un altro scrive: “Somigli a Lauren German, belle entrambe” . E così via dicendo, fin quando un fan mette fine al dibattito con tanto di numerosi like a sostegno: “Nessuno mai come lei” .

