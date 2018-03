Ireland Baldwin nuda per Peta

Ireland Baldwin sta seguendo le orme di sua madre. La figlia ventiduenne di Alec Baldwin e Kim Basinger è l'ultima celebrità a posare nuda per Peta, ben 24 anni dopo lo scatto iconico che vide protagonista la madre in supporto all'organizzazione per i diritti degli animali, nella battaglia contro le pellicce.

Non era nemmeno nata quando Kim Basinger si tolse i veli per posare per Peta, nel 1994, e adesso è il suo turno: Ireland non solo è una delle modelle attualmente considerate più sexy al mondo, ma anche un'attivista vegana e animalista. La giovane ha perciò deciso di farsi immortalare totalmente nuda nella nuova campagna della famosa associazione.

" Ho visto le immagini e ne sono stata immediatamente attratta. Sin da quando ero una bambina, volevo fare qualcosa per Peta. Per tutta la vita mia madre ha combattuto contro le pellicce e questa battaglia mi ha sempre ispirata ", ha scritto la modella in occasione dell'intervista rilasciata per il gruppo animalista. Fisico scultoreo, la figlia dell'attrice si è dunque ispirata alla campagna che sua madre realizzò oltre due decenni fa, contro il commercio delle pellicce.