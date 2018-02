Isola dei Famosi, Craig Warwick abbandona il gioco

Questa sera andrà in onda la quarta puntata della nuova edizione dell'Isola dei Famosi, puntata che si preannuncia piuttosto spumeggiante.

Il motivo? Sicuramente i naufraghi verranno chiamati a risolvere alcuni problemi interni al gruppo, ci sarà un'eliminazione, le nomination e, colpo di scena dell'ultima ora, un abbandono. A rivelarlo in esclusiva è il settimanale Spy attraverso il suo profilo Instagram ufficiale. La rivista scrive: "Ennesimo colpo di scena in Honduras. L’Isola dei Famosi perde un altro concorrente. Questa volta è il turno di un naufrago/a che non è stato aiutato dalla fortuna durante il suo viaggio. Lo scopriremo questa sera durante una puntata ricca di colpi di scena inaspettati. All’Isola nulla è come sembra...".

Di quale naufrago parla Spy? Ora, 361magazine rivela che ad aver abbandonato l'Isola dei Famosi è Craig Warwick. Il sensitivo che parla con gli angeli sarebbe caduto a terra e si sarebbe inclinato alcune costole.