Isola, Eva fa i nomi delle persone coinvolte nel "cannagate": "Fumavano Francesco, Marco, Paola e Rosa"

Poco prima della diretta dell'Isola dei Famosi di ieri sera, Striscia la Notizia è tornata sul "cannagate" e ha mandato in onda il filmato integrale della confessione di Eva Henger.

Il filmato in questione è il primo, ossia, la prima confidenza che la ex pornostar aveva fatto a Max Laudadio. Eva, infatti, era stata registrata di nascosto e aveva raccontato la sua versione dei fatti in merito al presunto consumo di marijuana all'Isola dei Famosi. Il video, in queste settimane, era stato riprodotto solo in parte. Ieri sera, invece, sono stati fatti sentire anche i nomi degli altri concorrenti che avrebbero fumato marijuana insieme a Francesco Monte.

"C'erano anche altri - dice Eva Henger non sapendo di essere ripresa dalle telecamere di Striscia -. Hanno fumato meno di lui. Marco che fumava sempre con lui, c'era la Paola e Rosa". Il nome di Marco Ferri era già sbucato fuori in una conversazione, sempre registrata di nascosto, di Chiara Nasti. Ma il tg satirico non si ferma qui. E per avvalorare la tesi di Eva, Striscia ha mostrato anche un video nel quale vengono ripresi Alessia e Jonathan mentre parlano. I due, in un momento di confidenza avvenuto all’inizio dell'Isola, si sono scambiati le reciproche impressioni su Francesco Monte, Rosa Perrotta, Paola Di Benedetto e Marco Ferri. "Fin da subito hanno fatto il quartetto segreto per far fuori Nadia", ha accusato la showgirl. Ma a incuriosire ancora di più è stata una frase di Jonathan: "Non so la sera quando facevano roba, cosa facevano".

A cosa si riferivano i naufraghi? Perché chiamarli quartetto segreto? Ma soprattutto, come decideranno di comportarsi Marco, Paola e Rosa visto che Eva ha fatto anche il loro nome in questa brutta storia? (Guarda il video)