Isola dei Famosi, Striscia pubblica l'audio choc di Chiara Nasti: "Fumava dalla mattina alla sera"

Le denunce di Eva Henger sul presunto consumo di marijuana da parte di Francesco Monte all'Isola dei Famosi hanno scatenato un vero e proprio putiferio.

Tra chi smentisce le rivelazioni choc della ex pornostar e Striscia la notizia che ogni giorno porta nuove prove, sul "canna-gate" se ne stanno dicendo di ogni. E ora, il tg satirico di Antonio Ricci ha mostrato al pubblico nuove prove. Ma facciamo un passo indietro e cerchiamo di capire meglio cosa è successo.

Martedì sera, prima della diretta dell'Isola dei Famosi, Striscia ha mandato in onda un filmato nel quale veniva mostrata Alessia Marcuzzi mentre ascoltava un audio. Nell'audio, a parlare, era un ex naufrago dell'Isola e le sue confessioni avvaloravano la tesi di Eva Henger. La conduttrice, spiazzata da queste parole, aveva promesso che avrebbe preso una posizione, ma soprattutto "io e tutto il programma vogliamo fare chiarezza". Poi, è iniziata la quinta puntata dell'Isola e la Marcuzzi ha fatto qualche domanda sul "canna-gate" ai naufraghi eliminati per vederci più chiaro.

E dopo giorni di silenzi e rimpalli di colpa, ieri sera Striscia la notizia ha fatto ascoltare a tutto il pubblico il contenuto dell'audio ascoltato dalla Marcuzzi martedì sera. La voce misteriosa contenuta nel file audio del tg satirico è di Chiara Nasti. La giovane influencer stava parlando con Massimiliano Caroletti, marito di Eva Henger, durante una cena e ha rivelato cosa è successo veramente in Honduras. "Eva mi ha parlato di un chilo di marijuana, ma davvero?, chiede Caroletti. "Non era difficile trovarla - spiega Chaira -. Il fatto è che tu dici 'va beh si fuma una canna'... Tutto il tempo, dalla mattina che si svegliava, fino alla sera. Ci stava Nadia che piangeva perché si svegliava tutta stonata. Marco (Ferri, ndr) ha fumato... Appresso a lui. Il capo degli autori? Sì ha detto: 'Vai, dillo'. Lo hanno fatto apposta. Se a noi ci fermava la polizia, ci metteva tutti quanti dentro. Lui l'aveva nel pullman. Lui se l'è portate in casa quelle cose. Noi ci siamo fatti 40 minuti in macchina con questo pacchetto di erba così. Sì, lui l'ha chiesta a tutti, l'ha chiesta a uno dell'albergo...".

Nell'audio di pochi minuti mandato in onda ieri sera da Striscia la notizia si sente il marito di Eva Henger schierarsi chiaramente contro il capo progetto dell'Isola perché avrebbe consigliato alla moglie di denunciare Francesco Monte in diretta. "Eva mi ha detto 'si mi ha spinto lui' - dice Massimiliano -. No no lui l'ha mandata al massacro. Lui lo sapeva e l'ha mandata al massacro. Ma come ha fatto Eva a fidarsi?"

(Guarda il video)