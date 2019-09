Lady Gaga e il potere del make up

In una intervista rilasciata al magazine “Allure”, Lady Gaga ha ammesso di non essersi mai sentita bella sin da quando era bambina. Da qui la volontà di creare una linea di make up che possa regalare più sicurezza a chi si sente come lei, “ anche se – ha precisato – la sicurezza è qualcosa che viene da dentro ”.

La popstar ha di recente lanciato una linea di trucchi pensata per tutte coloro che si sentono insicure e che grazie al make up possono sperimentare e osare, proprio come ha fatto lei sin da ragazzina. “ Non mi sono mai sentita bella e ho ancora dei giorni in cui non mi ci sento affatto. Tutte le insicurezze che ho avuto sin da piccola, comprese quelle causate dall’essere vittima di bullismo, mi ritornano in mente. Poi mi trucco e mi sento come se dentro di me ci fosse un supereroe ”, ha detto la cantante, aggiungendo che “ per me è come se il trucco mi desse le ali per volare ”. E c’è da crederle visto il grande amore per il trasformismo e per i look estremi che ha sempre dimostrato sin dagli inizi della sua carriera, esibendo non solo abiti iperbolici ma anche un make up volutamente esasperato per creare la sua maschera da “monster”, come ama definirsi, mentre “little monsters” è il nome con cui universalmente sono chiamati i suoi fan.

Durante l’intervista ha poi citato le due persone che curano la sua immagine, ossia la sua make up artist e il suo hair stylist, che ha definito i suoi “ due angeli custodi ”.

“ Sarah, la mia truccatrice, che mi solleva dal pavimento, mi fa sedere su una sedia e mi asciuga le lacrime dicendomi: ‘Adesso ti sistemo io’. Se piangessi mentre lei fa il suo lavoro allora mi scuserei, ma so già quello che mi direbbe: ‘Va tutto bene, ci penso io’. Freddie invece - ha aggiunto - è la persona che si occupa dei miei capelli. Insieme mi mettono davanti allo specchio e mi dicono: ‘Guarda, sei Lady Gaga, puoi farcela, perciò ora vai e spacca tutto. Senza di loro non potrei esibirmi ”.

Secondo la popstar avere qualcuno che ti fa sentire bella “ è il vero segreto del glamour secondo me. Non tutti hanno una Sarah a loro disposizione e io mi sento molto fortunata per questo. Ma il messaggio che vorrei far arrivare è : ‘Ecco cosa fa brillare Lady Gaga nelle sue giornate no. Anche io oggi voglio brillare come lei’ ”, ha concluso, spiegando così cosa l’ha spinta a lanciare una linea di make up dalle nuance forti e decise, per “little monster” che vogliono essere proprio come lei.



