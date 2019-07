Meghan e Harry: ecco perché sono affettuosi in pubblico

Dal momento del loro fidanzamento nel novembre 2017, Meghan Markle e il Principe Harry si sono dimostrati spesso molto affettuosi in pubblico.

Sull’argomento è stato detto di tutto: dall’ipotesi che i duchi di Sussex siano in cerca di presunte attenzioni al fatto che quell’atteggiamento costituirebbe un’infrazione del protocollo. Ma è davvero così? L’Express riporta pareri discordanti. Secondo la rivista Elle, per esempio, quella di Meghan e Harry non sarebbe affatto una richiesta d’attenzione: i baci, gli abbracci e quel tenersi per mano rappresentano semplicemente il modo che qualunque coppia avrebbe di mostrarsi ai propri migliori amici. Si tratterebbe, quindi, di una mera intimità instaurata con i sudditi britannici e il mondo intero.

L’esperta di Royal Family Myka Meier aggiunge che non esiste tra i Windsor un protocollo del genere. Probabilmente Harry e Meghan sono più affettuosi in pubblico di Kate Middleton e il Principe William - che comunque si scambiano di tanto in tanto qualche tenerezza - e sicuramente lo sono molto di più del Principe Carlo e Camilla Parker Bowles, che in prospettiva ricopriranno ben altri incarichi per la Corona.

Funziona in questo modo: ogni membro anziano della Royal Family ha la fiducia necessaria della Regina Elisabetta II per emettere un giudizio su cosa sia appropriato e cosa invece no. E il duca di Sussex, in quanto uomo adulto, è considerato appunto un membro anziano. Questa norma non scritta coinvolge appunto la scelte dei Sussex che sono stravaganti rispetto alla consuetudine reale, come quelle volte in cui Meghan è stata vista non indossare i collant oppure aver laccato le unghie con uno smalto scuro.

