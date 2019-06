Meghan Markle, ruolo chiave nelle tensioni della Royal Family

Meghan Markle è stata accusata in questi mesi di essere responsabile della frattura tra il Principe William e il Principe Harry.

L’Express, attraverso la testimonianza dell’esperta Emily Andrews, spiega come invece la duchessa di Sussex abbia avuto un ruolo chiave tra i fratelli, ma non in qualità di seminatrice di zizzania, bensì di pacificatrice. Da alcuni mesi si parla infatti di una presunta spaccatura tra i Sussex e i Cambridge: a torto sono state accusate Meghan e Kate Middleton di esserne state le artefici, ma i fatti sono in realtà molto meno gravi di come sono apparsi.

Andrews ha raccontato come Meghan abbia una grossa influenza su Harry, pur non essendo particolarmente vicina a Kate. Le due cognate sono molto diverse, tuttavia hanno agito sempre in modo molto professionale: sono appunto cognate, non è loro dovere essere amiche.

Harry e William invece pare non si siano visti in privato per circa sei mesi - fanno eccezione le cerimonie e gli impegni pubblici cui hanno preso parte. Nell’immaginario collettivo, i due principi restano i due bimbi sommersi dalla tristezza, che seguono il feretro della madre, Lady Diana, scomparsa tragicamente alla fine dell’estate 1997. Ma in questi anni i due hanno avuto alti e bassi - come può accadere a tutti i fratelli - pur continuando comunque a ottemperare i propri doveri nei confronti dei sudditi e della Royal Family.

Secondo Andrews, la situazione dovrebbe essere già risolta o comunque di gran lunga migliorata rispetto a come è stata dipinta. Nessun rischio quindi per la Corona e la sua reputazione.

