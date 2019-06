Meghan Markle trova un lavoro? Ora è anche una consulente di bellezza

Tutti conoscono il temperamento fuori dagli schemi della Duchessa Meghan Markle. La moglie del Principe Harry, ancora per poco in congedo per maternità dopo la nascita del piccolo Archie, ha sempre pensato in grande e ha sempre cercato di sfuggire alle convenzioni di palazzo. Secondo le ultime indiscrezioni che sono trapelate in rete, riportate da Vanity Fair, la duchessa di Sussex sta cercando lavoro.

Per ora si tratta solo di semplici rumor, non c’è nessuna conferma in merito alla nuova "avventura" della Markle, ma secondo quando si legge in rete, Meghan sta pensando a un ritorno in grande stile una volta che il suo congedo sarà finito. La duchessa di Sussex sta collaborando con il direttore di Vogue Uk, Edward Ennniful, a un numero speciale della rivista che uscirà il prossimo mese di settembre. Un numero da sempre molto importante, e questa volta lo è ancor di più dato che, fra le firme, potrebbe spuntare anche quella di Meghan. La duchessa che da sempre è stata un’esperta di moda e lifestyle, infatti prima di legarsi al Principe Harry ha gestito un blog molto famoso, torna al suo primo vero amore: la scrittura. Al magazine offrirà la sua visione per realizzare alcuni focus su moda e bellezza, ma anche argomenti legati alla beneficenza e al lavoro umanitario, argomenti che le stanno molto a cuore.

Per una duchessa legata alla Corte inglese e soprattutto sposata con un principe, è un evento fuori dal comune portare avanti un progetto del genere. Eppure secondo le ultime discrezioni, per ora nessuno si sarebbe opposto al progetto della Markle, neppure la Regina che solitamente cerca di tenere a freno l’irruenza della duchessa. Una passione per la moda che la Markle non ha mai dimenticato e, se il progetto dovesse realizzarsi, il magazine inglese sicuramente guadagnerà ancora più prestigio.