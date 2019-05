È già finito il congedo di maternità per Meghan Markle?

Quasi un mese fa è nato il piccolo Archie, primo figlio di Meghan Markle e del Principe Harry. Un mese in cui i duchi di Sussex hanno avuto un profilo basso. Poche apparizioni in pubblico e sparuti i gossip sulla loro vita matrimoniale. Soprattutto Meghan Markle è letteralmente sparita dai radar. Come ha riportato il magazine Harper’s Bazar, in una recente indiscrezione, afferma che la duchessa è in congedo forzato per maternità.

Ma tutti conosciamo il temperamento fuori dagli schemi della Markle e, secondo le ultime indiscrezioni che sono state riportate dal magazine, la duchessa potrebbe interrompere il congedo prima del previsto. Si crede che Meghan possa seguire l’esempio di sua cognata Kate e partecipare all’evento del Tropping The Color 2019, previsto il prossimo 8 giugno in Inghilterra. La tradizionale parata della Royal Family è un evento molto atteso per la stessa famiglia Windsor e il popolo inglese. A quanto pare Meghan Markle avrebbe tutta l’intenzione di partecipare insieme al marito e alla mamma Dora, che fa la spola fra Los Angeles e Londra.

Si tratterebbe del primo evento ufficiale per i duchi e il piccolo Archie anche se, come più volte è stato riportato dai corridoi di Palazzo, sia Meghan che Harry vogliono tenersi più lontano possibile dal clamore e vivere al Frogmore Cottage la loro vita matrimoniale. Meghan per ora è a Londra, ma Harry poche settimane fa è stato visto a Roma per un evento benefico. Non resta che attendere le ultime indiscrezioni dalla corte inglese.