Michelle Hunziker debutta ad Amici Celebrities: arriva il ripescaggio

Ci sono importanti novità per gli appassionati di Amici celebrities, il talent-show che Maria De Filippi ha dedicato ai vip che abbiano ad oggi custodito nel cassetto la passione per il ballo e/o il canto. Nell'ultimo appuntamento tv del format in versione "very important people", la consorte di Maurizio Costanzo ha ufficialmente ceduto il testimone della conduzione di Amici celebrities alla collega Michelle Hunziker. E, insieme al nuovo ingaggio dell'ex di Eros Ramazzotti, la De Filippi ha anticipato ai telespettatori che il talent delle celebrities non andrà in onda questo sabato, per via della partita della Nazionale italiana prevista proprio per il 12 ottobre, e neanche il 19 ottobre, in quanto nella stessa data è in programma il primo appuntamento della nuova edizione di Tu sì que vales.

Intanto, martedì 8 ottobre è avvenuta la registrazione della nuova puntata di Amici Celebrities, che viene trasmessa in data odierna, mercoledì 9 ottobre. E, in vista dell'attesa puntata di stasera, sono trapelate delle importanti anticipazioni, che rivelano al pubblico alcune novità del talent-show dei vip.

Le novità di Amici Celebrities

Secondo quanto anticipato da Il vicolo delle news, nella quarta puntata di Amici celebrities, si è tenuto un ripescaggio -pensato dalla produzione del format che ha consultato il parere dei giudici e i tutor- tra due eliminati dal talent, lo chef Joe Bastianich della Squadra Blu e l’ex calciatore, componente della Squadra Bianca, Ciro Ferrara. E ad avere la meglio è stato proprio quest'ultimo, che -così come rivelano le stesse anticipazioni della puntata di stasera- rientra ufficialmente in gara. La prima manche della nuova gara a squadre, Bianca e Blu, è stata vinta dai bianchi, che hanno mandato in sfida la speaker radiofonica Francesca Manzini dei blu. E la seconda manche è stata vinta dai blu, che invece hanno mandato in sfida - contro Francesca- l'attore Massimiliano Varrese. Ad uscire a sorpresa dal talent-show, alla fine, è stata la Manzini, che nell'ultima puntata era diventata protagonista di un acceso confronto in studio con Al Bano Carrisi, sul suo peso corporeo.