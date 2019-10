Al Bano parla di chili in più ad Amici, ma Francesca dà lezioni: "La passione non ha peso"

Nella serata dello scorso sabato 5 ottobre, è stata trasmessa la nuova puntata di Amici celebrities, che ha visto il cantante Al Bano Carrisi presentarsi in qualità di ospite e giudice speciale al talent-show dedicato ai vip, che abbiano ad oggi custodito nel cassetto la passione per il canto e/o il ballo. E nel corso del nuovo appuntamento tv, l'ex storico di Romina Power ha sostenuto una prova d'intonazione insieme ai concorrenti in gara. Lo stesso Carrisi, il quale potrebbe prendere parte al Festival di Sanremo 2020, è diventato protagonista anche di un giudizio espresso su una concorrente, che sta facendo molto discutere.

La speaker radiofonica e componente della squadra blu, Manzini, si è esibita in una sexy coreografia sulle note di Cabaret, ricevendo i complimenti del coreografo Giuliano Peparini. Delle parole molto positive, quelle giunte alla concorrente blu dal coreografo di Amici, a cui Al Bano ha voluto fare eco con un appunto rivolto a Francesca Manzini sul suo peso corporeo: "Bravissima! E aggiunga che quei 15 grammi in più che hai...". Ma alle parole sibilline di Al Bano, la Manzini ha prontamente ribattuto dando una lezione di vita in studio: "Io me ne frego signor Al Bano, posso dirlo?". "Era un omaggio, è un piacere, una donna dev'essere anche così, che Dio ti stra-benedica!", aggiunge Al Bano parlando all'aspirante ballerina vip. La Manzini, quindi, si libera della sua giacca blu, sfoggiando fieramente le sue curve in un succinto completo canottiera e pantaloncini: "Sono felice così". "Ballo eccezionale, mimica eccezionale e in più... quello che hai in più", conclude Carrisi con la Manzini. Ma la speaker di Rds rincara la dose: "La passione non ha peso. Io sono qui per fare contenuto, non immagine".

Nelle ultime ore, a margine del botta e risposta registratosi ad Amici Celebrities che sta facendo discutere, molti hanno speso in rete parole di supporto per Francesca e non sono mancate alcune critiche sulle dichiarazioni rilasciate in puntata dal cantante Al Bano.