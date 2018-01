Morta Dolores O'Riordan, cantante dei Cranberries

È morta a soli 46 anni Dolores O'Riordan, chitarrista e voce indimenticabile dei The Cranberries.

"La cantante irlandese e internazionale Dolores O'Riordan è morta improvvisamente a Londra oggi", ha detto a The Limerick Leader un portavoce dell'artista. La O'Riordan era nella capitale britannica "per una breve sessione di registrazione", ma l'addetto stampa non ha aggiunto dettagli sulla causa della morte. Già a fine maggio 2017 i Cranberries avevano annullato l'intero tour europeo. Allora la band aveva parlato di non ben specificati "problemi alla schiena" della cantante.

Secondo il portavoce i familiari sono "devastati dalla notizia" e chiedono il rispetto della privacy. Nel 1994 Dolores aveva sposato il manager dei Duran Duran, Don Burton, dal quale aveva avuto tre figli e aveva divorziato nel 2014. Il 4 gennaio scorso l'ultimo post su Twitter: una foto che la ritrae con un gatto in braccio e il cappuccio in testa.

bye bye Gio. We're off to Ireland pic.twitter.com/d6HKOFJqGB — Dolores O'Riordan (@DolORiordan) 4 gennaio 2018

Dolores Mary Eileen O'Riordan - questo il nome completo - era nata a Limerick, in Irlanda, nel 1971. Era entrata a far parte dei Cranberries nel 1990 in sostituzione di Niall Quinn, che aveva detto addio al gruppo da lui stesso fondato nel 1989. Nel 2003, pur non avendo lasciato ufficialmente la band, aveva intrapreso una carriera da solista, per poi tornare nel gruppo nel 2009. Tre gli album pubblicati dalla band: "Everybody Else Is Doing It, So Why Can’t We?", "No Need to Argue" - che contiene il brano più noto, Zombie, e "To the Faithful Departed". Il 12 settembre 1995, DoloresO'Riordan è sul palco a duettare con Luciano Pavarotti. Da solista ha pubblicato due album, "Are You Listening?" e "No Baggage". Nel 2009 il gruppo annunciò la reunion. Nel 2014 era finita in manette per aver aggredito una hostess e un poliziotto nell'aeroporto di Shannon, in Irlanda.