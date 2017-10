Naike Rivelli: "Mia madre in costume, una super donna"

Naike Rivelli stupisce spesso il pubblico con le condivisioni pubblicate sul suo profilo Instagram. Non solo immagini, dove spesso è in pose sexy, ma anche pensieri e riflessioni sulla società attuale. A volte, però, questi contenuti generano incomprensioni e critiche: è il caso, ad esempio, dei diversi scatti privati che vedono protagonista la madre Ornella Muti. L'attrice è stata ritratta spesso in costume da bagno oppure in lingerie - qualche volta anche di sorpresa. Si tratta di momenti intimi catturati da Naike, e condivisi con un pubblico più o meno ampio, non sempre graditi dall'utenza.

La figlia d'arte tiene tuttavia a ribadire le sue idee e, in questi giorni, ha infatti pubblicato una nuova fotografia della madre in bikini, in un hotel a Napoli. L'attrice, da sempre icona del cinema italiano, è sexy e sfoggia un fisico mozzafiato. " Non capisco tutte queste reazioni scioccate quando fotografo e pubblico la mamma Ornella Muti in costume o in intimo... Stiamo scherzando? Stanno fuori di testa? Perché sminuire la sua Immagine? ", esordisce Naike.

La giovane passa poi all'analisi della figura di Ornella Muti, definendola una " leggenda " ed elogiandone la carriera artistica. Naike sottolinea inoltre come la madre non abbia smesso di studiare nel tempo, tra un film e l'altro, cimentandosi anche in preparazioni sportive, yoga e ricerca interiore, seguendo un'alimentazione sana e rigorosa.

" Pubblico una foto di una super donna e la immortalo nel suo splendore - continua Naike - che sia un esempio, un'ispirazione... una conferma che nella vita... l'amore, il corpo, la famiglia, la salute... sono un Successo mille volte più ammirevole della fama... con cui tanti invece... fanno una brutta fine ".

La soubrette lancia inoltre una sfida a tutti i detrattori: farsi fare dai figli una foto di prima mattina, struccati e in costume da bagno, a 60 anni. Muti ha infatti 62 anni e mostra un fisico invidiabile, oltre a una carriera senza ombre, con un curriculum di film cult dei generi più disparati. L'attrice ha lavorato, tra gli altri, con Marco Ferreri, Dino Risi, Mario Monicelli, Carlo Verdone, Peter Greenaway, Woody Allen, Ettore Scola, Giuseppe Bertolucci e John Landis.