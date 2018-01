Nicolas Cage: sperperati 150 milioni di dollari in 7 anni

È di certo uno degli attori più amati e apprezzati di Hollywood, ma a quanto pare non affidabilissimo sulla gestione del denaro: secondo quanto riportato dal Daily Mail, Nicolas Cage avrebbe sperperato il suo patrimonio in soli 7 anni. E che patrimonio: si parla infatti di 150 milioni di dollari.

Meglio conosciuto per i suoi ruoli in film come "National Treasure" e "Leaving Las Vegas", l'attore ha guadagnato una considerevole cifra grazie alle sue interpretazioni, ma non ha saputo mantenere la sua fortuna. Sperperi incredibili e spese folli, non solo su case e castelli, ma anche per alcuni oggetti davvero eccentrici.

Nicolas Cage possedeva ben 15 case, tra cui una casa sul lungomare di Newport Beach (California) acquistata per 25 milioni di dollari, una tenuta rurale da 15.7 milioni a Newport (Rhode Island), una dimora a Las Vegas da 8,5 milioni di dollari, uno chalet ad Aspen (Colorato) e appartamenti a San Francisco, New York e Venice Beach. Inoltre, ha anche acquistato la famosa villa LaLaurie a New Orleans nel 2006, per 3.45 milioni: è la chiacchierata "casa infestata" che, secondo la leggenda, serebbe appartenuta alla serial killer ottocentesca di nome Madame LaLaurie.

Altri acquisti fatti da Cage risultano decisamente più insoliti: una collezione di fumetti acquistata per 150 mila dollari, una tomba piramidale a New Orleans, animali esotici e creature acquatiche come un polpo domestico, uno squalo e un coccodrillo, l'auto di lusso Lamborghini Miura SVJ del 1971, un teschio di tarbosauro di sette milioni di anni fa - quest'ultimo restituito al governo mongolo - jet personale, castelli, yatch e persino serpenti albini e teste mozzate di pigmei.

Oltre ad aver perso diverse proprietà, oggi Cage deve al fisco statunitense ancora 6.3 milioni di dollari dei 14 richiesti. Oggi vive in affitto.