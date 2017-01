Pioggia di critiche per Belen Rodriguez. Tutta colpa di quel video "scandaloso" con il figlio

Qualsiasi cosa faccia, Belen Rodriguez finisce al centro del gossip, questa volta, però, il pubblico l'ha sommersa di critiche per un comportamento giudicato "non troppo educativo", per usare uno dei commenti più carini.

Ma vediamo cosa è successo. La showgirl argentina, ieri sera, ha pubblicato su Instagram quello che avrebbe dovuto essere un video divertente. Nel filmato si vede la showgirl mentre gioca con il figlio Santiago. I due si divertono a tirarsi la torta in faccia, quando Belen fa un gesto che non è passato inosservato agli utenti.

La bella argentina, infatti, in un contesto scherzoso ha tirato fuori la lingua per togliere dalla bocca e dal naso del figlio un po' di panna. L'azione in sé non è niente di fuori dal normale se non fosse per "quella malizia" che il pubblico ha rivisto nel gesto della Rodriguez.

Nel video si vede il piccolo Santiago mentre ride per quel gesto, ma ai più adulti non è piaciuto e subito sono volate parole grosse. "E tu saresti una buona madre? Ma per favore, ti devi solo vergognare", "Sembra che tu stia facendo del sesso orale...Ma con tuo figlio. Sei scandalosa come questo video", "Mi viene solo da dire una parola: schifo".

Questi sono solo alcuni dei commenti - forse i più carini - che si possono leggere sotto il video di Belen Rodriguez. In altri, invece gli utenti sottolineano di non aver visto tutta questa malizia e accusano il pubblico di essere "bigotta". (Guarda il video)