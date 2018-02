Festival tra Milva e Mina in 3d E Baglioni "gela" Antonio Ricci

Manca ormai pochissimo all'apertura della 68esima edizione del Festival di Sanremo 2018. Durante la conferenza stampa per la presentazione del Festival sono stati spiegati alcuni passaggi chiave che scandiranno le prossime serate. Tra questi c'è di certo il premio alla carriera per Milva nella serata di venerdì. E ad annunciare il riconoscimento è stato lo stesso Claudio Baglioni. Il premio sarà ritirato dalla figlia. Giorgia sarà tra gli ospiti e duetterà con James Taylor. Sorpresa anche anche mercoledì sera.



Ci sarà anche Pippo Baudo: "Uno dei miei tre maestri", ha detto il direttore artistico Claudio Baglioni. In questo Festival ci sarà anche spazio per un momento dedicato alla lotta controp la violenza sulle donne con una spilla-simbolo che potrà essere indossata dai cantanti: "Il sindaco ha lanciato un'iniziativa molto bella, se i cantanti volessero mettere questa spilla sarebbe un segnale di grande movimento che possiamo far partire da qua. Io ho pensato a un numero sul palco che riguarderà questo tema", ha affermato la Hunziker che insieme all'avvocato Giulia Bongiorno ha fondato un'associazione che si occupa di questi temi. Tra i momenti più attesi ci sarà anche un ologramma tridimensionale di Mina nell'ultima serata del Festival. Infine Baglioni ha sottolineato la centralità della canzone italiana: "La stella polare è la canzone italiana. C’è sempre stata ma mi è sembrata che fosse stata un pò posta in secondo piano. Una strana forma d’arte, piccola ma breve ma che ha una grande forza". Infine Baglioni risponde a Ricci che lo aveva attaccato nei giorni scorsi: "Rispondere? Lo farei volentieri ma una cosa molto più importante da fare per cinque giorni".