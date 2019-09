Principe Andrea, l'accusatrice rivela: "Mi fece bere e facemmo sesso in bagno"

La posizione già compromessa del principe Andrea, potrebbe risentire di un ulteriore colpo. Virginia Giuffre, la donna che lo ha accusato di aver avuto rapporti sessuali con lei quando aveva 17 anni, ha rilasciato un’intervista per il canale NBC, insieme ad altre vittime del pedofilo Jeffrey Epstein, rivelando particolari piccanti del primo incontro con il principe.

Come riporta il The Sun, durante l’intervista la Giuffre ha raccontato della prima volta in cui conobbe il duca di York e del loro primo rapporto sessuale, avvenuto in un bagno a casa di Ghislaine Maxwell. “ La prima volta che ho incontrato il principe ero così giovane”, racconta la donna, che aggiunge: “Ghislaine mi ha svegliato e mi ha detto, oggi incontrerai un principe. In quel momento non sapevo che sarei stata venduta ad un principe. Siamo andati al Club Tramp. Il principe Andrea mi ha dato dell’alcol, sono quasi sicura fosse vodka. Mi disse balliamo e io risposi ok. Dopo salii in macchina con Ghislaine e Jeffrey. Ghislaine mi disse che il principe sarebbe andato a casa sua e che avrei dovuto fare con lui quello che facevo con Jeffrey”.