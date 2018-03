Elsa di Frozen? Disney pensa di farla diventare lesbica

Sarà anche solo una voce, ma intanto se ne parla. La Disney, che ha in programma un sequel per il suo cartone animato Frozen, starebbe pensando a una svolta per la principessa Elsa, che ne è la protagonista.

Jennifer Lee, regista del progetto e sceneggiatrice, potrebbe far vivere all'eroina una relazione sentimentale con una donna. A quattro anni dal primo episodio di Frozen, un successo internazionale, la Disney starebbe dunque pensando a un'eroina gay.

"Stiamo affrontando il tema, ne stiamo parlando e siamo consapevoli di tutti questi aspetti. Sarà la stessa Elsa a dirmi dove condurla", ha detto la regista in un'intervista, dopo che sui social ha cominciato a circolare l'hashtag #DateUnaFidanzataAElsa (Give Elsa a girlfriend), fatto circolare più di 1.500 volte.

Non tutti non sono d'accordo. Se c'è chi plaude all'idea c'è infatti anche chi dice di "lasciare perdere la politica" e chi è sicuro che se la Disney decidesse per questo passo gli si "ritorcerebbe contro".