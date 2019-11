Rachel Weisz sarà Elizabeth Taylor nel film "A Special Relationship"

Rachel Weisz sarà la protagonista del prossimo film basato sulla vita della star di Hollywood Elizabeth Taylor.

Rachel Weisz torna protagonista di un film dopo il successo de La favorita, film dello scorso anno che arrivò agli Oscar con ben 10 nomination, compresa quella per la Weisz, portandone a casa però soltanto uno, quello per Olivia Colman.

L’attrice ora vestirà i panni di Elizabeth Taylor, star dell’era d’oro di Hollywood protagonista di celebri film quali Il Gigante, Cleopatra e La gatta sul tetto che scotta. Il film, dal titolo A Special Relationship, sarà un biopic incentrato su di un periodo in particolare della vita di Liz Taylor, nello specifico partirà dagli anni ’80. Il film racconterà dell’amicizia che si instaurò tra la diva e il suo assistente omosessuale Roger Wall, morto suicida dopo aver contratto l’HIV, e dell’attivismo della Taylor con le campagne di sensibilizzazione contro l’AIDS e l’HIV.

Liz Taylor è stata una delle prima dive di Hollywood ad interessarsi a questi problemi, a causa anche della perdita dell’amico e collega Rock Hudson, prima grande star del cinema a morire a causa dell’AIDS. La Taylor è stata poi tra le fondatrici dell’American Foundation for AIDS Research e per le sue campagne di sensibilizzazione ha anche ricevuto un Oscar umanitario nel 1993.

Il film che racconterà il suo attivismo, come detto, vedrà protagonista Rachel Weisz, ma al momento non è noto il nome del coprotagonista che la affiancherà con il ruolo di Roger Wall. Alla regia ci saranno Bert & Bertie, mentre della sceneggiatura si occuperà Simon Beaufoy, già autore di quelle di Full Monty, The Millionaire, per il quale ha vinto l’Oscar, 127 ore, Il pescatore di sogni, Everest e La battaglia dei sessi. I produttori del film, Iain Canning e Emile Sherman, hanno definito A Special Relationship come “una storia d'amicizia, una celebrazione di come le amicizie possono cambiare la vita delle persone e di come Elizabeth ha contribuito a cambiare il mondo”.

Le riprese di A Special Relationship inizieranno il prossimo anno, mentre a gennaio uscirà nelle sale dei cinema un altro biopic su di una celebre diva di Hollywood, Judy Garland, con protagonista Renée Zellweger.