Sabrina Paravicini si sfoga sul cancro: "La chemio si è portata via la malinconia degli anni passati"

Sabrina Paravicini da tempo tiene costantemente aggiornati i suoi fan sulla sua malattia. L'attrice, divenuta celebre agli occhi dei telespettatori per il ruolo di Jessica interpretato in Un medico in famiglia, ha pubblicato un nuovo post contenente un messaggio di speranza destinato a chi, come la 49enne, sta affrontando la sua battaglia personale.

Lo scorso dicembre l'attrice ha scoperto di avere un tumore al seno. Una malattia che la Paravicini sta affrontando con coraggio ed ottimismo. Così come trapela dall'ultima immagine condivisa sul suo profilo Instagram. Una foto da cui si evince che i capelli dell'attrice stanno crescendo, dopo l'ultimo trattamento chemioterapico a cui l'interprete si è sottoposta recentemente.

Il messaggio di Sabrina Paravicini

"Meno capelli ma occhi più sorridenti - esordisce così Sabrina Paravicini nella descrizione del suo struggente post condiviso con il web -. Sembra strano ma la chemioterapia si è portata via la malinconia degli anni passati. Forse anche quel dolore dei lutti non elaborati di mio padre e mia sorella scomparsi a poche settimane l’uno dall’altra esattamente 30 anni fa. Dolore che pensavo di avere elaborato a mio modo, ma che invece era rimasto nell’epidermide, nella carne, nelle cellule. È come se negli ultimi sei mesi avessi vissuto più intensamente che negli ultimi vent’anni. Sicuramente è un pezzo di vita che mi ha insegnato più di quanto potessi mai immaginare. Che non dimenticherò mai più. Adesso sento di più, respiro di più, amo di più e adesso voglio di più".