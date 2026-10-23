Dopo Milano, l’Italia teme nuovi saccheggi: 30 perquisizioni a Como, città blindate per il weekend

Dopo Milano la paura è che anche altre città italiane possano finire nel caos. A pochi giorni dai saccheggi e dagli scontri che hanno devastato il centro del capoluogo lombardo, l’allarme arriva da Como, dove alcuni gruppi di giovani hanno cercato di organizzare saccheggi attraverso le chat di WhatsApp. L’appuntamento sarebbe stato fissato per sabato 24 ottobre, ma la Digos si è mossa in anticipo per evitare che si ripetano le scene viste lo scorso fine settimana. Dalla tarda serata di giovedì sono scattate una serie di perquisizioni nei confronti di una trentina di ragazzi, soprattutto minorenni, di età compresa tra i 14 e i 24 anni. L’ipotesi di reato è istigazione a delinquere finalizzata al saccheggio, proprio per questo per sabato è stata rafforzata la presenza degli agenti negli scali ferroviari della provincia, anche in vista della partita Como-Sassuolo, in programma alle 15. Ma Como non è l’unica città a prepararsi, l’attenzione c’è da Nord a Sud, soprattutto a Milano, Torino e Roma, dove si temono nuove tensioni. Nel capoluogo lombardo, dopo due giorni di violenze, il governo ha disposto l’invio di 500 militari della Folgore, mentre la polizia locale metterà in campo circa 300 agenti. E anche i commercianti si preparano al peggio, in via Monte Napoleone alcuni negozi stanno proteggendo le vetrine con pannelli di legno per evitare altri danni. A Torino, invece, sabato pomeriggio migliaia di giovani potrebbero tornare in piazza per la manifestazione contro il riarmo, promossa anche dagli antagonisti di Askatasuna. Poi la Capitale, dove sabato è previsto un corteo da piazza della Repubblica ai Fori Imperiali, con circa 10mila partecipanti attesi. Ma a preoccupare sono anche le convocazioni che circolano sui social, comprese quelle del cosiddetto Movimento 17 ottobre, che ha già annunciato iniziative (alcuni messaggi indicano il Circo Massimo come luogo di ritrovo). Anche a Bari la Prefettura ha riunito il Comitato per l’ordine e la sicurezza pubblica dopo l’annuncio sui social di una possibile protesta in piazza Umberto. Al momento non risulta alcun preavviso formale della manifestazione, ma i controlli saranno intensificati. E nel Casertano, a Castel Volturno, è prevista una mobilitazione contro i centri di permanenza per il rimpatrio, con la partecipazione di associazioni e movimenti. Il Viminale segue l’evolversi della situazione, mentre gli investigatori continuano a monitorare chat e social per individuare eventuali convocazioni violente.