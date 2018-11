Sarah Jessica Parker sul #Metoo: “La mia Carrie sarebbe stata entusiasta”

Icona di moda e di stile, attrice e produttrice. Sono questi i talenti di Sarah Jessica Parker, l’attrice che a fine anni ’90 ha fatto la storia della tv grazie alla serie “Sex & The City.” Pioniera del femminismo in tv, la sua Carrie Bradshow è stata uno tra i personaggi di finzione più apprezzati e amati dell’ultima decade.

Sarah Jessica Parker intervista dall’Hollywood Reporter in merito a “Divorce”, la serie di cui è attrice e produttrice (rinnovata recentemente per una terza stagione), ha parlato non solo di spettacolo ma anche di cultura e società, ovviamente il movimento del #Metoo è stato argomento di discussione.

“ Se Carrie fosse esista nell’era del Time’s Up e del movimento del #Metoo ” racconta, “ la mia editor sarebbe stata entusiasta. Sarebbe impossibile per un personaggio come il suo, che ha sempre avuto uno sguardo pungente e arguto, non raccontare la propria opinione su quell’argomento ” ironizza l’attrice. Effettivamente non sarebbe stata una cattiva idea, alla luce dei cambiamenti dell’industria di Hollywood e dell’editoria moderna, vedere una Carrie Bradshow sgambettare in una realtà in continuo cambiamento. “É un terreno ricco, da esplorare a fondo ” continua l’attrice. “ Carrie ha parlato di politica , di sesso, di uomini facoltosi, di denaro e lifestyle, in un certo senso è stata la prima donna che ha vissuto in un mondo di soli uomini. Sul movimento e sui recenti fatti di cronaca insieme a Miranda, Charlotte e Samantha, avrebbe avuto molto da dire ” conclude.

La serie di cui è stata protagonista è stata un vero successo. In onda ad 1998 al 2004, ha avuto ben due sequel più uno spin-off ambientato negli anni ’80. Attualmente Sarah Jessica Parker è protagonista in Divorce, dramedy trasmessa qui in Italia su Sky.