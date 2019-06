"Sono felicemente innamorata". Matrimonio in vista per Luisa Corna

Attrice, cantante e showgirl. Luisa Corna è stata una delle donne di spettacolo più apprezzate e ammirate ad inizio degli anni 2000. Anche se si è progressivamente allontanata dal mondo dello spettacolo, decidendo di dedicarsi al teatro invece che alla musica, la sua voce è rimasta comunque nell’immaginario di tutti. Indimenticata è la sua partecipazione al Festival di Sanremo nel 2002 al fianco di Fausto Leali. Recentemente è intervenuta a Storie Italiane, il talk show di Rai Uno condotto da Eleonora Daniele e, in quel contesto, Luisa Corna ha rivelato che, presto, si sposerà.

Da 5 anni è legata a Stefano Giovino, che di professione è carabiniere, a cui è legata da cinque anni. "L’amore è importante, è in tutto quello che facciamo. Essere innamorati è come vivere in uno stato di grazia. E io sono felicemente innamorata da quasi 5 anni", rivela. Proprio in occasione del loro anniversario è arrivata la proposta di matrimonio. "La risposta ovviamente è positiva – ironizza Luisa Corna – Dobbiamo ancora decidere il dove e il quando. Il giorno del nostro anniversario è diventato il giorno più bello della mia vita".

Secondo quanto è stato rivelato, le nozze si svolgeranno il prossimo anno. Entrambi sono una coppia molto riservata, infatti sono poche le foto che li ritraggono insieme. Per Luisa Corna si tratta del primo matrimonio, per il fidanzato è invece il secondo e ha già due figli a seguito.