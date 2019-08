Taylor Mega e il lusso choc in vacanza: i massaggi in barca

Taylor Mega non rinuncia al lusso nemmeno in vacanza e lo dimostra con i suoi social, dove foto dopo foto e video dopo video aggiorna i suoi seguaci. In queste ore l'influencer si trova in Sardegna, nella parte nord-occidentale dell'isola. Ovviamente, Taylor Mega ha scelto la zona più ricca e famosa della regione, dove si incontrano i personaggi più influenti e noti del jet-set internazinale.

Da diversi giorni la bionda trentina mostra sul suo profilo le sue splendide giornate al mare, la maggior parte delle quali trascorse a bordo di una (nemmeno a dirlo) lussuosa barca a vela. La navigazione nelle acque sarde tra la costa gallurese e quella dell'Arcipelago de La Maddalena viene prontamente documentata da Taylor Mega, che non si concentra sulla bellezza di questo angolo di Sardegna quando mostra la sua vacanza ma mette il focus sullo status del suo soggiorno. D'altronde è il suo marchio di fabbrica e sui social è amata e apprezzata anche per questo, oltre che per la sua forma fisica impeccabile.

Nel pieno rispetto del suo stile di vita e della sua natura, in queste ore l'influencer ha condiviso un video nelle sue storie di Instagram, in cui fa riprendere comodamente adagiata su un lettino mentre una massaggiatrice effettua le manipolazioni sul suo corpo. Non ci sarebbe nulla di strano se la modella fosse nella lussuosa SPA di un hotel, invece Taylor Mega si trova sul ponte della barca a vela con la quale sta navigando lungo la costa. Difficile credere che la donna sia in navigazione con lei ma è più probabile che sia stata chiamata a bordo per la sessione di massaggi di Taylor Mega, che nemmeno in vacanza rinuncia ai trattamenti di bellezza per mantenere il suo corpo in forma perfetta.