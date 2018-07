Temptation Island 2018, Ida e Riccardo si sono lasciati? Gli indizi social

Il 9 luglio su Canale 5 partirà l'edizione 2018 di Temptation Island: gli occhi sono puntati su Ida Platano e Riccardo Guarnieri, che sono stati protagonisti del trono Over di Uomini e Donne. Chi segue il dating show di Maria De Filippi sa già che il rapporto della dama e del cavaliere ha avuto più bassi che alti, ma poi i due hanno deciso di lasciare il programma come coppia, per poi prendere parte al docu-reality estivo sui sentimenti. Alcuni indizi social fanno propendere per la tesi che i due si siano lasciati dopo il falò di confronto finale.

Sappiamo già che Gemma Galgani, come quest'ultima ha dichiarato, è corsa in soccorso della sua amica Ida, mentre quest'ultima si Trovava nella location in cui si svolgono le riprese. La Platano, quindi, avrebbe avuto bisogno di una spalla su cui piangere: questo è senza dubbio il segno che il fidanzato Riccardo l'ha in qualche modo deluso per il comportamento adottato durante il 'gioco dell'amore'. La donna aveva dichiarato prima di imbarcarsi in quest'avventura che aveva bisogno di alcune conferme definitive da parte del Guarnieri, visto che ha la responsabilità di un figlio e non può permettersi di commettere errori in amore che poi ricadrebbero sul ragazzino.

Riccardo, da parte sua, ha dimostrato molte perplessità sul suo rapporto con Ida mentre si trovava ancora nel parterre maschile di Uomini e Donne. Possibile che qualche tentatrice abbia riacceso i dubbi nell'ex cavaliere? E ancora, è possibile che Ida vedendo il suo fidanzato in atteggiamenti intimi con un'altra donna abbia capito che il Guarnieri non fa per lei? Tante domande e poche certezze: l'unica sicurezza è che il 9 luglio inizieremo a conoscere meglio le coppie che animeranno l'estate di Canale 5 e potremmo vedere se Ida e Riccardo si avviano verso il capolinea della loro storia.

Inoltre a far credere che tra i due sia stata scritta la parola fine c'è un indizio che proviene da i social: Ida non segue più Riccardo e viceversa, una prova che ai nostri tempi ha molto valore. Vedremo se sarà solo un modo che i due hanno usato per depistare i sostenitori o se si tratta della fine del loro amore. Risposte rimandate al prossimo lunedì!