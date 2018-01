"Torna se non sa dove deve andare" Stoccata della Lecciso per Romina?

Non sono state delle Feste facili per Loredana Lecciso. Secondo le indiscrezioni gossip la compagna di Al Bano avrebbe passato il Natale lontano dal cantante e non sarebbe stata con lui a Maratea mentre si esibiva sul palco per il concerto di San Silvestro. Due circostanze che di fatto hanno diviso la coppia sia per il Natale che per il Capodanno. Al Bano sul palco a cantare insieme a Romina e la Lecciso in compagnia di qualche amica. Ma i fan hanno notato una foto pubblicata su Instagram che ha fatto immediatamente discutere. Un'immagine che ritrae una Lecciso con un'espressione seria affianco ad un'amica e un messaggio molto polemico: "Molta gente torna quando non sa dove deve andare”. Le parole della Lecciso hanno scatenato i fan di Al Bano e Romina sui social. Una frase che in tanti hanno letto come una stoccata indirizzata all'ex moglie del cantante. Nelle ultime settimane il gossip ha più volte parlato di un riavvicinamento della coppia. Il cantante ha più volte smentito definendo il suo rapporto con Romina come quello tra fratello e sorella. Ma si sa in questi casi anche un semplice post su Instagram può essere letto in modo abbastanza polemico. E così i fan pensano che tra la Lecciso e Romina sia calato il gelo e che la compagna di Al Bano non abbia gradito il riavvicinamento artistico (finora) tra il cantante e l'ex moglie.