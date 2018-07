"Il Trono di Spade 8 sarà pieno di morti". Parola di Sophie Turner

Proprio così, avete capito bene, l’ottava stagione della serie fantasy più famosa al mondo, Il Trono di Spade, sarà la più sanguinosa e devastante di tutte. A confermarlo non è altro che un membro della famiglia Stark, Sophie Turner, nonché la bella rossa Sansa Stark, che, in una recente intervista, ha raccontato qualche novità sull’ottava stagione in arrivo nel 2019.

«Posso solo dirvi che molti personaggi finiranno per incontrarsi. Tutti si riuniscono per combattere il pericolo imminente. Ci saranno molte tensioni tra i vari gruppetti, che combatteranno per ciò che crederanno giusto» spiega la Turner. Per chi conosce la saga sa che l’attrice si starà sicuramente riferendo al vero nemico della serie HBO, gli Estranei o i Non-Morti, e che allude allo scontro decisivo.

«Ma è comunque Game of Thrones, quindi sarà più sanguinoso, ci saranno molti più morti e sarà emotivamente più devastante di tutti gli altri anni» continua poi nell’intervista. Insomma, se speravate nel lieto fine abbandonate ogni speranza. Le parole della Turner confermano quindi che molti personaggi non sopravvivranno nell’ultima stagione e, sebbene l’ansia sta consumando un po’ tutti, dovremo aspettare il 2019 per scoprire chi rimarrà in piedi nell’enorme ring qual è Il Trono di Spade.

A proposito di Sansa, Sophie ci svela, inoltre, il suo punto di vista riguardo al proprio personaggio: «Sentivo che stava imparando e si stava adattando a ciò che le accadeva e, prima o poi, si sarebbe visto tutto il risultato e si sarebbe trasformata in una guerriera. Quando è successo ho provato molta soddisfazione, sono molto contenta di dove la sua storyline stia andando» spiega e noi non possiamo far altro che concordare.

Sansa Stark, probabilmente, è uno dei personaggi che più si è evoluto, positivamente, dalla prima alla settima stagione e chissà cosa ci riserverà nell’ottava in arrivo la prossima primavera!